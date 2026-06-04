Javier Aguirre tranquilo antes del debut en la Copa del Mundo 2026; “No tenemos debilidades”

Javier Aguirre, entrenador de la Selección Mexicana, respaldó a sus jugadores para la Copa del Mundo 2026, asegurando que en ningún puesto ve debilidades y que no le preocupa qué futbolista sea titular, pues tiene muchas variantes.

Luego de la victoria 5-1 ante Serbia, en la última prueba previo al debut mundialista, el Vasco fue cuestionado si tenía dudas o preocupaciones en zonas del campo como el lateral derecho o la central zurda. El estratega aseguró que está tranquilo.

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“No me preocupa, tengo varias posibilidades, varias parejas de centrales, de laterales, tengo contenciones. Los 26 me dan un abanico de posibilidades que en ninguno puesto tenemos debilidades ni dificultades”, dijo El Vasco Aguirre. “Ninguna duda e insisto, no tengo desconfianza, no está uno por encima del otro”.

El estratega del Tricolor le dio un espaldarazo a sus 26 jugadores, afirmando que todos “pueden jugar en cualquier momento”, aunque no fue sencillo confeccionar la plantilla debido a las constantes lesiones que se tuvieron.

"EN NINGÚN PUESTO TENEMOS DEBILIDADES"



El Vasco Aguirre con confianza total en sus 26 jugadores pic.twitter.com/W6uu1pggxN — Futbol Picante (@futpicante) June 5, 2026

“No fue fácil la elecciones de la lista final. Hubo contratiempos en el camino con 12 lesionados a la vez. Más allá del resultado vamos en ascenso, es lo que yo creo, pueden estar o no de acuerdo, pero llegamos fisicamente bien, recuperando jugadores, llegamos en buen punto”, apuntó.

A Javier Aguirre se le ha criticado mucho una aparente indecisión sobre jugadores en el mediocampo y la gran duda colectiva; el portero que saldrá de titular ante Sudáfrica el 11 de junio en el Estadio Azteca en el debut de la Copa del Mundo.

“Estoy cómodo si jugamos con Brian Gutiérrez, Gilberto Mora, Luis Chávez, Edson Álvarez o Erik Lira, con Tala, Memo o Carlos. En los porteros la diferencia es de estilos, pero cualquiera de los tres si tiene que iniciar porque uno le duele la muela y otro tiene gripa, no tengo problema, no hay 1,2,3 son 26″, comentó.

“Reafirmo que somos un grupo humano sólido, una familia y que juegue quien juegue estoy tranquilo, si nos falta un central zurdo puede jugar Romo, Edson, Israel, puede jugar Montes que ha jugado en Rusia ahí. Si jugamos con uno u otro estoy tranquilo, dudas no había”, terminó.

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