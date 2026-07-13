Mundial 2026 pierde al 27 por ciento de sus entrenadores

La Copa del Mundo todavía no termina, pero el 27 por ciento de los entrenadores que arrancaron el torneo han sido despedidos o han dado un paso al costado de sus selecciones. Algunas bajas estaban presupuestadas, pero otras han sido sorpresivas, y antes de jugarse las semifinales del certamen son 13 los estrategas que no siguen en su cargo, de 48 que arrancaron la aventura tripartita.

El Mundial 2026 es la edición del certamen de la FIFA en donde más estrategas han sido despedidos o han renunciado. Antes de esta edición, los timoneles destituidos durante la competencia eran sumamente raros. El récord previo mientras el torneo seguía en marcha ocurrió en Francia 1998, donde únicamente 2 entrenadores perdieron su puesto en plena fase de grupos: Carlos Alberto Parreira (Arabia Saudita) y Cha Bum-kun (Corea del Sur).

El dato: España despidió a Julen Lopetegui dos días antes de su debut en Rusia 2018; esto luego de que se hiciera pública su llegada al Real Madrid.

El estratega más reciente en perder su trabajo fue Pape Thiaw, quien dejó de ser entrenador de la Selección de Senegal, decisión que informó la federación de futbol de este país en un comunicado, en donde explicó que uno de los motivos es que el rendimiento del equipo estuvo por debajo de lo esperado.

Pape Thiaw llevó a los Leones de Teranga a ganar en la cancha la Copa Africana de Naciones, ante Marruecos, pero después de una resolución perdieron el título administrativamente y se reconoció a los Leones del Atlas como los monarcas.

En el Mundial, Thiaw comandó a Senegal hasta dieciseisavos de final, en donde cayeron en tiempos extra por pizarra de 3-2 ante Bélgica. En la fase de grupos avanzaron como uno de los mejores terceros lugares tras solamente sumar tres unidades gracias a su victoria ante Irak. Cayeron 3-1 ante Francia y 3-2 ante Noruega.

6 DT fueron destituidos en fase de grupos

Pape Thiaw se suma a Sabri Lamouchi (Túnez), Herve Renard (Túnez), Steve Clarke (Escocia), Miroslav Koubek (República Checa), Hong Myung-bo (Corea del Sur), Marcelo Bielsa (Uruguay), Sebastián Beccacece (Ecuador), Ronald Koeman (Países Bajos), Javier Aguirre (México), Carlos Queiroz (Ghana), Roberto Martínez (Portugal) y Zlatko Dalic (Croacia) como los estrategas fuera de sus respectivas selecciones.

El primer entrenador despedido fue Sabri Lamouchi cuando el torneo tripartita solamente tenía cinco días de actividad. El francés dirigía a Túnez, pero poco le duró el gusto, pues tras caer goleado 5-1 ante Suecia en la cancha del Estadio Monterrey fue destituido. A su reemplazo no le fue mejor.

Su compatriota Herve Renard tomó las riendas de los tunecinos en el Mundial 2026, pero tambíen fue destituido, ya que fue goleado 4-0 a manos de Japón y cerró su participación con un 3-1 ante Países Bajos. Las Estrellas Crecientes fue uno de los peores combinados en todo el certamen.

Entre los casos notables está el de Javier Aguirre, quien ya se sabía que iba a salir del banquillo Tricolor sin importar la ronda que alcanzara. México con el Vasco firmó su mejor Mundial estadísticamente. Se terminó líderes de grupo, por primera vez en la historia ganaron sus tres partidos (pleno de 9 puntos) y se volvió a ganar un juego de ronda de eliminación directa desde 1986.

Rafael Márquez reemplaza a Aguirre como DT de la Selección Mexicana en una transición que forma parte de un plan de trabajo de la Federación Mexicana de Futbol (FMF). El exdefensor fue el auxiliar del Vasco en Norteamérica y ahora es el encargado de comandar el barco en el proceso para el Mundial 2030.

De los casos más sonados y polémicos fue el del argentino Marcelo Bielsa, quien llegó con grandes expectativas al torneo con la Selección de Uruguay, pero tras quedar eliminado en fase de grupos presentó su renuncia. La Garra Charrúa empató con Arabia Saudita y Cabo Verde, para después perder por 1-0 ante España. Ni siquiera pudieron ser de los mejores terceros lugares.

LOS ESTRATEGAS SIN SELECCIÓN ı Foto: Especial

Bielsa fue acusado de generar un mal ambiente en el vestidor, lo que causó baja de juego en las figuras del equipo. Ahora los Celestes entran en una etapa de reconstrucción en donde el entrenador es una de sus grandes leyendas: Diego Forlán, quien fue confirmado como estratega por el presidente de la Asociación Uruguaya de Futbol (AUF), Ignacio Alonso.

Diego Forlán, exfigura del Atlético de Madrid, será seleccionador absoluto de Uruguay hasta marzo de 2027 (interino, en principio). La AUF decidirá si el exdelantero charrúa se queda de manera permanente en el puesto que dejó Bielsa o si buscarán a otro perfil pensando en el proceso para la Copa del Mundo 2030, en donde Uruguay albergará un partido.

Otra de las salidas más sonadas fue la del español Roberto Martínez, quien dimitió de Portugal tras caer en el Clásico Ibérico ante España en los octavos de final del Mundial 2026. La Selección de las Esquinas perdió 1-0 con un agónico gol de Mikel Merino y Martínez no vio el caso en continuar. La eliminación fue especialmente dolorosa al considerar que fue el último torneo de verano de la leyenda Cristiano Ronaldo.

El torneo aún no acaba y hasta el momento se espera que Didier Deschamps, entrenador de Francia, se haga a un lado de su cargo al término de la participación de su equipo. Zinedine Zidane sería el nuevo timonel.