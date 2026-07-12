¿De dónde es Isabel Haugseng Johansen, la novia de Erling Haaland?

La Selección de Noruega fue una de las que logró ganarse el cariño de muchas personas, pero tras disputar el partido de cuartos de final contra Inglaterra este sábado, el equipo noruego quedó fuera del Mundial.

Uno de los futbolistas más destacados en este torneo fue Erling Haaland, quien gracias a la viralidad que alcanzó en redes sociales durante la Copa continúa acumulando seguidores en instagram, en donde ya tiene más de 60 millones de personas interesadas en él.

Además de ser un delantero con una gran capacidad para anotar goles de maneras inesperadas y ser hijo del exfutbolista Alf-Inge “Alfie” Håland, Erling Haaland está en una relación sentimental con Isabel Haugseng Johansen.

¿De dónde es Isabel Haugseng Johansen?

La pareja sentimental de Erling Haaland es Isabel Haugseng Johansen, quien tiene 22 años de edad y conoció al seleccionado noruego a los 15 años, mientras ambos formaban parte del Club de futbol de Byrne.

Al igual que la familia de Haaland, Isabel Haugseng Johansen es originaria de Noruega, y creció en Jæren; sin embargo, algunas versiones especulan que cuenta con ascendencia colombiana, pero esta información no ha sido confirmada.

Recientemente Isabel ha estado bajo la mira del mundo y de los medios noruegos, por lo que se ha podido conocer otro lado de la pareja sentimental de Haaland y madre de Odin, su primer hijo de dos años de edad a quien mantienen lejos del ojo público.

En entrevista con el medio KK, Haugseng Johansen que pese a que sentía una gran pasión por el deporte, se alejó del futbol al sentirse desmotivada cuando llegó la pandemia del coronavirus.

La novia de Haaland compartió en dicha entrevista que es muy cercana a su familia, pues aseguró que su madre es como su mejor amiga y su padre siempre ha estado ahí para ella.

Haugseng Johansen dijo que aunque no está segura de desempeñarte profesionalmente retomaría sus estudios, pues cuando se convirtió en madre dejó de lado su carrera de nutrición.

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