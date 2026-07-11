Gilberto Mora hace el “remo vikingo” para apoyar a Erling Haaland y Noruega en el Mundial 2026 (VIDEO)

Gilberto Mora hace el Remo Vikingo en el duelo entre Noruega e Inglaterra del Mundial 2026

El talentoso mediocampista de la Selección Mexicana, Gilberto Mora, estuvo presente en el Estadio de Miami para ver el juego entre Noruega e Inglaterra, de los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026. El jugador azteca incluso realizó el famoso Viking Row (Remo Vikingo) en las gradas del inmueble.

En un video que recorre las redes sociales se puede ver a Gil Mora en los asientos del estadio hacer el festejo de la afición noruega y no fue solamente por estar con una sector de los hinchas de los Vikingos Rojos, sino también para apoyar a Erling Haaland, con quien comparte la misma representante.

GILBERTO MORA ESTUVO HACIENDO CON LOS NORUEGOS SU CELEBRACIÓN JAJAJAJAJA



DIOS 😂🇳🇴🇲🇽 pic.twitter.com/ZC5oVdDu7R — MT2 (@madrid_total2) July 12, 2026

Morita asistió al partido en Miami con su agente, Rafaela Pimienta, quien a su vez representa a otras estrellas, entre ellas Haaland, quien no tuvo el mejor de los partidos ante Los Tres Leones y se fue en ceros. Incluso salió de cambio en el arranque de la segunda parte de los tiempos extra.

¿Qué es el Viking Row?

La afición de Noruega llegó para conquistar la Copa del Mundo 2026, y aunque se fue eliminada en cuartos de final, dejó una celebración muy especial que ya empezaron a replicar otras hinchadas.

El movimiento que volvieron icónicos los noruegos se conoce como el “Viking Row”, el gesto característico de la marea roja noruega, que fue tendencia primero durante la goleada 4-1 ante Irak en el arranque de ambos equipos en Norteamérica 2026.

El “Viking Row” es una remada sincronizada. La gente forma líneas, se inclina hacia adelante y hacia atrás al ritmo de cánticos y tambores, imitando el movimiento con el que los Vikingos movían sus embarcaciones.

Noruega pierde ante Inglaterra

La Selección de Inglaterra necesitó de un doblete de Jude Bellingham para ganar por 2-1 a Noruega y avanzar a semifinales de la Copa del Mundo 2026. El delantero Erling Haaland estuvo desaparecido todo el partido.

Al 93′ el polivalente jugador del Real Madrid consiguió su doblete y le dio a Los Tres Leones la ventaja, la cual ya no soltaron. Luego de un partido muy discreto, Haaland dejó el terreno de juego antes de iniciar el segundo tiempo extra.

El siguiente rival de Inglaterra, en las semifinales del torneo de Norteamérica, saldrá de la llave de cuartos de final entre Argentina y Suiza, que es el último partido de esta ronda que hace falta por jugar. Los otros semifinalistas son Francia y España.

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