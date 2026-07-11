Futbol Internacional

Breel Embolo es expulsado ante Argentina y llora desgarradoramente al salir del campo (VIDEO)

En el minuto 73 del partido entre Argentina y Suiza el jugador europeo Breel Embolo se fue expulsado, tras una revisión en el VAR

Breel Embolo llora al ser expulsado en el Argentina vs Suiza
Breel Embolo llora al ser expulsado en el Argentina vs Suiza Foto: Especial
Por:
Alejandro Ayala

En el minuto 73 del partido entre Argentina y Suiza el jugador europeo Breel Embolo se fue expulsado, tras una revisión en el VAR, y se marchó del campo en medio de un llanto inconsolable y desgarrador, que muestra su impotencia al dejar a los suizos en desventaja.

El partido, que en ese momento estaba 1-1, estaba siendo físicos en el medio campo y Breel Embolo cometió una entrada que el árbitro juzgó para ser de tarjeta amarilla. Pero lo grave sucedió cuando intentó engañar al juez central con un ‘clavado’. Luego de la revisión en el VAR se le mostró el segundo cartón amarillo a Embolo por simular y se fue expulsado.

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