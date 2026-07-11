Argentina mantiene el sueño del bicampeonato

Argentina está inmersa en un estado de absoluta euforia, después de que en 13 minutos logró vencer a Egipto y remontó un marcador adverso de 2- 0, en Atlanta, para avanzar a los cuartos de final con una pizarra de 3-2 y un Lionel Messi como en su mejor momento.

Los defensores del título han caminado por la cornisa en sus últimos dos encuentros, recurriendo a la épica para sobrevivir. Ganar así es emocionante, pero ya es hora de que la Albiceleste sea capaz de ofrecer un rendimiento integral.

El Dato: el pronóstico para el juego en Kansas City es de 30º centígrados; hay pocas probabilidades de lluvia.

El último seleccionado no europeo que sigue en este Mundial se citará hoy contra Suiza en el Estadio Arrowhead de Kansas City, para el último duelo de cuartos de final de la competencia tripartita.

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“Ha sido una prueba increíble, de las que te marcan, más allá de lo que pueda pasar a partir de ahora. Argentina es esto, el que no es argentino no lo entiende. Cuando va todo bien, y cuando la cosa empeora, damos todo”, dijo al respecto el

director técnico Lionel Scaloni.

En los papeles parece un cruce desigual. Argentina tiene todos los pergaminos (el equipo que pretende ser el primero desde 1962 que revalida la corona) y un Messi rodeado de otras figuras como Julián Álvarez, Enzo Fernández y Lautaro Martínez.

Suiza, en cambio, nunca ha logrado acceder a las semifinales en el magno evento. De hecho, la última vez que pisó los cuartos de final fue en el torneo en casa de 1954, eliminado por Austria en dicha instancia.

Será un cliché, pero cualquier cosa puede pasar en una cancha, algo que ha sido evidente con el suplicio de las dos últimas eliminatorias.

“Sabemos que Argentina tiene muchísimas virtudes. Pocos mencionan las virtudes de Suiza. Se hablará en la cancha y vamos a demostrar de lo que somos capaces.

Todo lo demás no tiene importancia”, afirmó el volante y capitán Granit Xhaka.

El ganador se las verá contra el victorioso del Noruega-Inglaterra, el próximo miércoles en Atlanta , Georgia.

Las dudas en torno a dos puestos específicos del equipo que se planteaban a comienzos del Mundial siguen latentes: Nahuel Molina o Gonzalo Montiel en el lateral derecho y Martínez o Álvarez en el centro del ataque.

La otra cuestión a resolver es si Messi seguirá pateando penaltis, tras errar dos en este torneo. Lleva cuatro fallados, una marca inédita en la historia de la justa y será el propio 10 el que decida si patea o no en caso de tener uno a favor contra Suiza; no será decisión del técnico. Argentina cuenta con otros buenos ejecutantes: Lautaro, Montiel y Leandro Paredes suelen hacerlo en sus equipos con buena efectividad.

La clave para los suizos es su defensa. El equipo de Murat Yakin apenas ha encajado tres goles en cinco juegos y vienen de maniatar a Luis Díaz y Colombia durante un 0-0 de 120 minutos para emerger triunfantes en la definición desde los 11 pasos.

Xhaka y Manuel Akanji cargarán la responsalidad de marcarle, junto a Remo Freuler, Nico Elvedi y Gregor Kobel; éste último es uno de los mejores arqueros de este Mundial.

Mientras que Argentina no reporta jugadores con problemas físicos, Suiza volverá a echar de menos a Johan Mazambi por una dolencia en la rodilla. El volante rubricó un doblete en la victoria 4-1 sobre Bosnia y Herzegovina en la fase de grupos.

Los números de la albiceleste. Argentina no pierde en una eliminatoria de un gran torneo desde que cayó ante Brasil en las semifinales de la Copa América de 2019 y presume de un invicto de 11 partidos en la Copa del Mundo que se remonta a Qatar. Ha marcado más de un gol en cada uno de esos encuentros.

Autor de un triplete en el debut ante Argelia ,en el Arrowhead, Messi comparte con el francés Kylian Mbappé la cima de la tabla de goleadores con ocho conquistas. El capitán de 39 años suma 21 goles en su carrera mundialista y también ha perforado las redes al menos una vez en seis partidos.