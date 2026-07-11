Inglaterra tiene 46 años sin vencer a Noruega

Después de una sufrida victoria sobre México en el Estadio Azteca, Inglaterra sale otra vez como favorita, ahora para enfrentar a Noruega en los cuartos de final de Norteamérica 2026, duelo en el que intentará poner fin a una racha de 46 años sin derrotar a los Vikingos Rojos en un partido de carácter oficial.

La victoria más reciente de los Tres Leones sobre los nórdicos ocurrió el 10 de septiembre de 1980 con un 4-0 en Wembley, en juego eliminatorio hacia el torneo de España 1982.

El Hard Rock Stadium de Miami, Florida, recibe este inédito encuentro en Copa del Mundo. El Equipo de la Rosa lidera el historial con siete triunfos, tres empates y dos derrotas ante los escandinavos, que tienen en el letal e inspirado Erling Haaland a su principal arma para dar otra sorpresa en la justa y avanzar a las semifinales.

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Inglaterra, cuarta en el ranking de la FIFA, busca volver a unas semifinales mundialistas después de ocho años, pues en Qatar 2022 se topó con pared con la Francia de Kylian Mbappé. Harry Kane, quien en aquel encuentro falló un penalti, llega a este interesante duelo con seis anotaciones, una menos de las que el Androide suma con una Noruega que viene de eliminar a un Brasil que decepcionó de nueva cuenta.

Aunque los escandinavos juegan por primera vez unos cuartos de final en el magno evento de la FIFA, el director técnico Stale Solbakken aseguró que la clave para salir con los brazos en alto en Miami es dejar a un lado el ruido que se genera en el exterior.

“Lo más importante para mí es que seamos nosotros mismos con el balón, que nos atrevamos a jugar nuestro juego y no nos dejemos llevar por todo el ambiente que nos rodea, y que nos concentremos en el campo”, comentó el timonel de los Vikingos Rojos a los medios de comunicación.

Solbakken, quien está al frente de Noruega desde diciembre de 2020, reconoció que en su debut en la justa tripartita sus dirigidos estaban nerviosos por nunca haber jugado una Copa del Mundo; pero al duelo de este sábado llegan con mucha confianza tras haberse medido ya a Francia y Brasil.

“Obviamente, cuando te enfrentas a un equipo como Inglaterra, que cuenta con grandes jugadores en las bandas, como (Jude) Bellingham y (Harry) Kane, éstos pueden marcar desde muchas posiciones. En el fondo, los jugadores sienten que pueden ganarle a Inglaterra. Pero, obviamente, tenemos que dar lo mejor de nosotros”, enfatizó el timonel de 58 años.

Dado que se espera que las temperaturas alcancen 44 grados centígrados este sábado y que las autoridades de Miami han emitido una alerta por calor, Solbakken dijo que Noruega no se ha arriesgado en su preparación.

“Hemos entrenado muy ligeramente, no hemos hecho mucho esfuerzo”, afirmó Solbakken. “Obviamente, hemos tenido sesiones tácticas, pero a un ritmo más lento y no hemos entrenado durante largos periodos. Así que lo importante es estar frescos mañana (hoy)“, agregó el estratega.

El entrenador también elogió el estado mental de su plantilla, de cara al partido más importante de sus carreras, y señaló que han mantenido la compostura a pesar de la creciente presión sobre el equipo.

“Han sabido mantener muy bien la calma. Les gusta estar juntos y necesitaban un día más tras el partido contra Brasil para recuperar realmente el estado de ánimo adecuado de cara al próximo encuentro”, explicó.

Inglaterra, por su parte, no contará para este compromiso con el defensa Jarell Quansah, quien fue suspendido dos partidos después de haber sido expulsado en el choque de octavos ante México por una dura entrada sobre Jesús Gallardo en los primeros momentos del segundo tiempo, motivo por el que fue suspendido dos juegos, por lo que tampoco estaría disponible para las semifinales en caso de que el Equipo de la Rosa clasifique.

Los Tres Leones solamente ganaron dos de sus cinco juegos más recientes de cuartos de final.

Vencieron a Camerún, en Italia 1990, y a Suecia, en Rusia 2018; pero cayeron a manos de Brasil, Portugal y Francia en Corea-Japón 2002, Alemania 2006 y Qatar 2022, de manera respectiva. Están bajo las órdenes de Thomas Tuchel desde enero de 2025.