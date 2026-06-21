Encontré a mi papá en la obra, ¿Dónde ver la serie completa?

La serie en formato vertical Encontré a mi papá en la obra es una serie donde una pequeña reconoce a su padre en un albañil en bancarrota. Ella resulta ser la CEO de una poderosa mujer.

¿De qué trata Encontré a mi papá en la obra?

Encontré a mi papá en la obra sigue la historia de Tristen Bolton, quien era un albañil en bancarrota a quien todos se burlaban… hasta que, de repente, la hija de su jefa multimillonaria, la CEO Gisele Duvall, lo señaló con el dedo y lo llamó papi.

Encontré a mi papá en la obra ı Foto: Especial

Un collar que hacía juego reveló la verdad que Gisele había estado buscando durante seis años: Tristen podía ser el padre de su pequeña niña. Con la familia de Gisele forzándola a estar con otro hombre, ¿podría ese «don nadie» levantarse, reclamar a la reina, a la hija y la vida que debería haber sido suya?

¿Dónde ver Encontré a mi papá en la obra?

Podrás ver cada uno de los episodios de la serie a través de la plataforma de Goodshort. Los primeros capítulos están disponibles de manera gratuita a través de la aplicación antes de tener que comprar el resto de la historia.

Como alternativa, puedes encontrar la historia a través de plataformas como Dailymotion. Encontrarás la historia completa en formato de película, para que la puedas disfrutar de corrido, aunque puede haber algunos anuncios mientras la miras, ya que es gratuita.

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