¿Dónde ver videos de El Asombroso Circo Digital?

El Asombroso Circo Digital, conocido en inglés como The Amazing Digital Circus es todo un fenómeno global que pasó de tener gran éxito en Internet a culminar con una película en cines que no decepcionó a los fans.

Aunque le serie ya ha llegado a su fin, aparentemente de manera definitiva, la serie online de Glitch Productions todavía es buscada en Internet para que los fans revivan viejos episodios y los nuevos seguidores que apenas la conocen se familiaricen con la historia.

¿De qué trata El Asombroso Circo Digital?

La historia de El Asombroso Circo Digital sigue la historia de un grupo de humanos que quedan atrapados en una simulación virtual con temática de circo, mientras que son vigilados de cerca por una Inteligencia Artificial.

A través de los episodios, los personajes se embarcan en todo tipo de aventuras mientras que buscan la manera de lidiar con la situación y no perder la cordura.

El proyecto tuvo un gran éxito, ya que se convirtió en una de las animaciones más vistas de toda la plataforma, que incluso les ganó una nominación a los Annie Awards, premios dedicados al arte de la animación.

Además de por su calidad en animación, el proyecto también logró destacar por su complejidad narrativa, ya que contaba con un guion lleno de giros inquietantes y llamativos.

THANK YOU FOR WATCHING THE AMAZING DIGITAL CIRCUS! 💖 pic.twitter.com/9XFDbQkBCp — GLITCH (@glitch_prod) June 20, 2026

¿Dónde ver El Asombroso Circo Digital?

El episodio piloto se estrenó el 13 de octubre de 2023 y un año después, el proyecto llegó a Netflix. Se hizo viral y se convirtió en uno de los pilotos de animación más vistos.

Hasta ahora, los episodios de la serie se encuentran disponibles en YouTube, lo que deja ver la importancia del proyecto y cómo logró evolucionar al saltar de la reproducción gratuita de la plataforma roja de videos largos al icónico servicio de streaming.

En un inicio, su desenlace iba a durar pocos días en Estados Unidos, Canada, y un pequeño puñado de países, pero el entusiasmo de los fans dejó ver un interés mayor, con una campaña en redes con la que lograron que se extendiera.

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