Así votaron en las nominaciones de La Casa de los Famosos México 2026 este 5 de agosto

Este miércoles 5 de agosto, las estrategias de los participantes de La Casa de los Famosos México 2026 serán mucho más evidentes en las segundas nominaciones del reality show, pues aunque llevan poco tiempo en encierro, ya comienzan a revelarse las facciones.

El pasado domingo, Mariana Ochoa se convirtió en la primera eliminada del programa y ninguno de los habitantes quiere seguir sus pasos, por lo que buscarán jugar muy bien sus cartas para elegir a los habitantes que quieren fuera del juego.

Así nominaron en la semana 3 de La Casa de los Famosos México 3

Las nominaciones se llevaron a cabo en La Casa de los Famosos México 2026 este miércoles y así fue como cada uno de los habitantes emitió su voto:

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Moisés Peñaloza

3 puntos a Ernesto Laguardia

2 puntos a Ese Pérez

1 punto a Masaad Al-Tamimi

Ese Pérez

3 puntos a Masaad Al-Tamimi

2 puntos a Flor Vigna

1 punto a Arantza Ruiz

Karina Torres

3 puntos a Ximena Herrera

2 puntos a Fede Vigevani

1 punto a Yanet García

Ximena Herrera

3 puntos a Gema Garoa

2 puntos a Cynthia Klitbo

1 punto a Ernesto Laguardia

Flor Vigna

3 puntos a Ximena Herrera

2 puntos a Memo Schutz

1 punto a Yanet García

Yahir

3 puntos a Luis Chaparro

2 puntos a Brianda Deyanara

1 punto a Arantza Ruiz

Memo Shutz

3 puntos a Ximena Herrera

2 puntos a Yahir

1 punto a Ese Pérez

Brianda Deyanara

3 puntos a Cynthia Klitbo

2 puntos a Ernesto Laguardia

1 punto a Gema Garoa

Gema Garoa

3 puntos a Memo Shutz

2 puntos a Ximena Herrera

1 punto a Masaad Al-Tamimi

Yanet García

3 puntos a Gema Garoa

2 puntos a Ernesto Laguardia

1 punto a Cynthia Klitbo

Masaad Al-Tamimi

3 puntos a Memo

2 puntos a Luis

1 punto a Ese Pérez

Luis Chaparro

3 puntos a Masaad Al-Tamimi

2 puntos a Yahir

1 punto a Gema Garoa

Arantza Ruiz

3 puntos a Masaad Al-Tamimi

2 puntos a Yanet García

1 punto a Ximena Herrera

Ernesto Laguardia

3 puntos a Ximena Herrera

2 puntos a Yanet García

1 punto a Arantza Ruíz

Cynthia Klitbo

3 puntos a Fede Vigevani

2 puntos a Aldo Rendón

1 punto a Flor Vigna

Aldo Rendón

3 puntos a Ximena Herrera

2 puntos a Flor Vigna

1 punto a Memo Shutz

INFORMACIÓN EN DESARROLLO

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