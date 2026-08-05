Shakira recrea su meme más viral 30 años después; ¿qué hay detrás de la foto original?

Shakira es actualmente una de las artistas más reconocidas del mundo, además de tener una carrera que abarca más de tres décadas y éxitos internacionales como “Antología” o “Dai Dai”.

Sin embargo, más allá de su música, la cantante también ha protagonizado momentos icónicos en Internet. Uno de estos es la famosa fotografía de 1997 en la que aparece sentada frente a una computadora apagada, imagen que se convirtió en un meme viral.

Ahora, casi 30 años después, la colombiana decidió recrear esa escena y compartirla con sus seguidores en Instagram, con lo que demuestra su buen humor y que no olvida sus raíces ni los episodios que marcaron su trayectoria.

Shakira recrea su meme más viral 30 años después y causa euforia en redes sociales

La fotografía original de Shakira sentada frente a una computadora fue tomada en 1997 por el periodista y fotógrafo Óscar Berrocal, cuando trabajaba en El Heraldo de Barranquilla.

En ese entonces, la intérprete colombiana ya disfrutaba del éxito de Pies descalzos y visitó el periódico para conceder una entrevista. La imagen, aparentemente casual, terminó convirtiéndose en uno de los memes más compartidos de la cantante, pues simula escribir cuando la computadora está aparentemente apagada.

En una publicación reciente de Instagram, a casi 30 años de la foto original, Shakira aparece sentada en una silla color menta, frente a un pequeño escritorio, mientras el fondo luce decorado con ilustraciones musicales. Al mismo tiempo, la cantante sostiene una hoja recién salida de una impresora.

Con humor, escribió: “Me da la impresión de que ya he visto esto hace algún tiempo”. El gesto fue celebrado por sus seguidores, quienes destacaron su capacidad para reírse de sí misma y recrear uno de sus memes más virales.

Shakira recrea meme viral ı Foto: Especial

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