Steff Loaiza reaparece tras la muerte de su mamá: ‘Se siente rara la vida’ | VIDEO

Steff Loaiza reapareció en sus redes sociales después de mantenerse alejada durante un par de meses tras la muerte de su mamá, a quien cuidaba y por quien organizó una colecta por sus problemas de salud.

Steff Loaiza habla de su mamá y las donaciones

La influencer reapareció en su canal de YouTube para agradecer al público y aclarar todas las especulaciones que han surgido durante su ausencia, además de hablar sobre su madre.

En el video, Steff Loaiza aclaró que estuvo un rato viviendo cerca de su familia materna en Mexicalli. “Se siente rara la vida. Me fui el 16 de julio porque el 17 mi mami cumplía un mes (de fallecida)”, contó a sus seguidores.

En ese sentido, contó que trasportaron a su mamá a Mexicalli y que ella quería “sentir un abrazo familiar”, pero contó que ya se siente un poco más lista para ir retomando su rutina con cosas básicas como ir al supermercado o a un centro comercial.

“Ya quiero empezar a trabajar dentro de lo que me sienta cómoda”, explicó, “es que tengo una deuda con ustedes”, recordó sobre la reacción del público para apoyarla con la cuenta hospitalaria de su madre.

Agregó: “No me cabe en la cabeza todas las personas que se unieron, que se tomaron el tiempo de escribirme un mensajito”. Aseguró que devolvería todo el dinero, sin importar cuánto tiempo podría tardarse.

Agradeció también a las marcas con las que colabora por darle su tiempo de luto, pero aseguró que “no quiere pasarse de abusiva” y que es por ese motivo que desea retomar las redes sociales.

“No quería regresar a redes sociales pero sentía que tenía que hacerlo”, agregó al pensar en las personas a las que quiere ayudar como la apoyaron a ella con el tema de su madre. También asegura que esto podría “ayudarla a sanar” y evitar que “siga en el hoyo”.

Steff Loaiza aseguró que en cuanto tenga la fortaleza para dar más detalles sobre su madre, lo hará de manera paulatina, pues mencionó que de momento le resulta difícil.

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