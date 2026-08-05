¿Cuál era la relación entre César Gastélum y Markitos Toys?

La muerte de César Gastélum ha despertado interés de los usuarios de Internet por sus relaciones con otros influencers de Sinaloa.

Markitos Toys es otro de los creadores de contenido con quien relacionan a César Gastélum. Incluso hay rumores que indicarían que supuestamente Markitos iría al funeral de César, pero no hay nada confirmado.

¿Cuál es la relación de César Gastélum y Markitos Toys?

César Gastélum y Markitos Toys solamente eran amigos. Anteriormente se dijo que el hermano de Markitos era cuñado de César. Pero esto es totalmente falso.

César Gastelum no tiene ningún vínculo familiar con Ana Gastélum, esposa de un hermano de Markitos Toys.

¿Markitos Toys va a ir al funeral de César Gastelum?

Según el canal de YouTube “Entérate con Víctor”, Markitos Toys podría llegar al funeral de César y estaría dando el pésame a la familia del creador de contenido.

Sin embargo, esta solo es un trascendido de ese canal de YouTube, por su parte Markitos Toys no se ha pronunciado sobre la muerte de Gastélum en sus historias de Instagram.

Cómo murió César Gastélum

Gastélum estaba haciendo una transmisión en vivo junto a dos personas más, los tres estaban caracterizados de repartidores de Rappi.

Entraron a un KFC por un pedido y posteriormente salieron de la sucursal y estaban en el estacionamiento del lugar. En ese momento vieron a un motocicleta con dos hombres, a los que el influencer expresó su temor de esos sujetos en motocicleta.

Pasó otro momento cuando César se cambió de lugar, ya que anteriormente estaba pegado a la pared y cuando se colocó sobre la acera fue cuando la motocicleta regresó, se detuvo delante de César y uno de los sujetos sacó un arma y le disparó en la cabeza al creador de contenido.

Sus dos compañeros del influencer se echaron para atrás al ver el arma. El cuerpo de Gastélum quedó tendido en la calle, a unos cuantos metros de la Fiscalía.

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