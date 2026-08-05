¿Cuándo se estrena La Granja VIP 2026?

La Granja VIP ya anunció su fecha de estreno y en esta ocasión, llegará a ser competencia directa de La Casa de los Famosos México, pues comenzará cuando el programa de Televisa se encuentre más o menos a la mitad de su duración

Poco ha poco se ha revelado más información, aunque cabe mencionar que de momento no se han revelado a los participantes de la segunda edición del programa de TV Azteca que causó furor por su concepto donde ponen a famosos a hacer labores de granja.

En La Granja VIP, 16 celebridades denominadas “granjeros” son hospedados en una casa junto a una granja equipada con dormitorios, cocina, comedor, área de almacenaje, sala de reuniones, regaderas y baños, además de los cinco establos en los que viven los animales de granja principalmente y “el granero”, el cual no cuenta con las comodidades antes mencionadas, donde dormirán ciertos participantes llamados “peones” afuera de la casa.

Cada semana los participantes deberán realizar pruebas, podrán nominarse y salvarse entre sí, lo que convierte al show en un juego de estrategia entre los participantes y también con el público.

La edición pasada del programa de telerrealidad fue todo un éxito y al final, Alfredo Adame se coronó como el ganador del programa y de 2 millones de pesos.

¿Cuándo se estrena La Granja VIP?

La segunda temporada de La Granja VIP se estrena el próximo 6 de septiembre, por lo que competirá por el rating directamente con La Casa de los Famosos México, una apuesta arriesgada.

🚨 ¡TV AZTECA ANUNCIA LA FECHA DE ESTRENO DE #LaGranjaVIP! 🚨



¿Se están poniendo con Sansón a las patadas? 😱 Porque el reality llegará justo cuando #LaCasaDeLosFamososMX 👀🔥#TVAzteca #LaGranjaVIP #LaCasaDeLosFamososMéxico pic.twitter.com/aIBiGQiuqX — Héctor Navarro (@Navarro_Hector) August 5, 2026

El proyecto está basado en la franquicia sueca The Farm que a su vez es la adaptación de la versión chilena con celebridades, producido por Fremantle y cuyo 24/7 estuvo disponible en su primera temporada por Disney+.

La primera temporada fue presentada por Adal Ramones junto con Kristal Silva. Además, Alex Garza, y la influencer Marielle Zannie “La Malleza” como presentadoras de los Pre y Post Shows.

El panel de críticos fue conformado por Flor Rubio, Linet Puente, Luis Alberto Ordaz “Rey Grupero” y María Fernanda Quiroz “Ferka”, quienes debaten el progreso de los participantes dentro de la competencia.

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¿Quién ganó La Granja VIP?

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