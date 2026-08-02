¿Cuándo empieza y termina el año escolar 2026 a 2027 de la SEP?

Las y los estudiantes de educación básica actualmente se encuentran en su periodo más largo sin acudir a clases, que corresponde a las vacaciones de verano; y además, marca el fin e inicio de un nuevo ciclo escolar.
El Calendario Escolar de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para el ciclo escolar 2026-2027 ya se encuentra publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), por lo que los días indicados en este serán los aplicables.
La SEP publicó un calendario escolar con 185 días que son aplicables para las escuelas de educación pública en toda la República mexicana, y también para aquellas que estén adscritas al Sistema Educativo Nacional (SEN)
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De acuerdo con el calendario escolar 2026-2027, las clases del próximo ciclo escolar dan inicio el lunes 31 de agosto del 2026 y termina el martes 13 de julio del 2027, por lo que las y los estudiantes aún cuentan con días libres.
Calendario Escolar 2026-2027 de la SEP
El calendario escolar de la SEP contempla varios días sin actividades escolares por sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar, puentes, y dos periodos vacacionales.
Periodos vacacionales:
- Lunes 21 de diciembre del 2026 al martes 5 de enero del 2026
- Lunes 22 de marzo al viernes 2 de abril del 2027
Sesión ordinaria del CTE:
- Viernes 25 de septiembre del 2026
- Viernes 30 de octubre del 2026
- Viernes 27 de noviembre del 2026
- Viernes 29 de enero del 2027
- Viernes 26 de febrero del 2027
- Viernes 30 de abril del 2027
- Viernes 28 de mayo del 2027
- Viernes 25 de junio del 2027
Suspensión de labores docentes:
- Miércoles 16 de septiembre del 2026
- Lunes 2 de noviembre del 2026
- Lunes 16 de noviembre del 2026
- Viernes 25 de diciembre del 2026
- Viernes 1 de enero del 2027
- Miércoles 6 de enero del 2027
- Lunes 1 de febrero del 2027
- Lunes 15 de marzo del 2027
- Miércoles 5 de mayo del 2027
Por tanto, los puentes que se tendrán el próximo ciclo escolar son los siguientes:
- Viernes 25 de septiembre del 2026 por sesión ordinaria del CTE
- Viernes 30 de octubre del 2026 por sesión ordinaria del CTE
- Lunes 2 de noviembre del 2026 por suspensiones de labores docentes
- Lunes 16 de noviembre del 2026 por suspensiones de labores docentes
- Viernes 27 de noviembre del 2026 por sesión ordinaria del CTE
- Viernes 25 de diciembre por suspensiones de labores docentes
- Viernes 1 de enero por suspensiones de labores docentes
- Viernes 29 de enero del 2027 por sesión ordinaria del CTE
- Lunes 1 de febrero del 2027 por suspensiones de labores docentes
- Viernes 26 de febrero del 2027 por sesión ordinaria del CTE
- Lunes 15 de marzo del 2027 por suspensiones de labores docentes
- Viernes 30 de abril del 2027 por sesión ordinaria del CTE
- Viernes 28 de mayo del 2027 por sesión ordinaria del CTE
- Viernes 25 de junio del 2027 por sesión ordinaria del CTE
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