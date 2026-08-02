¿Cuándo empieza y termina el año escolar 2026 a 2027 de la SEP?

Las y los estudiantes de educación básica actualmente se encuentran en su periodo más largo sin acudir a clases, que corresponde a las vacaciones de verano; y además, marca el fin e inicio de un nuevo ciclo escolar.

El Calendario Escolar de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para el ciclo escolar 2026-2027 ya se encuentra publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), por lo que los días indicados en este serán los aplicables.

La SEP publicó un calendario escolar con 185 días que son aplicables para las escuelas de educación pública en toda la República mexicana, y también para aquellas que estén adscritas al Sistema Educativo Nacional (SEN)

De acuerdo con el calendario escolar 2026-2027, las clases del próximo ciclo escolar dan inicio el lunes 31 de agosto del 2026 y termina el martes 13 de julio del 2027, por lo que las y los estudiantes aún cuentan con días libres.

Calendario Escolar 2026-2027 de la SEP

El calendario escolar de la SEP contempla varios días sin actividades escolares por sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar, puentes, y dos periodos vacacionales.

Periodos vacacionales:

Lunes 21 de diciembre del 2026 al martes 5 de enero del 2026

Lunes 22 de marzo al viernes 2 de abril del 2027

Sesión ordinaria del CTE:

Viernes 25 de septiembre del 2026

Viernes 30 de octubre del 2026

Viernes 27 de noviembre del 2026

Viernes 29 de enero del 2027

Viernes 26 de febrero del 2027

Viernes 30 de abril del 2027

Viernes 28 de mayo del 2027

Viernes 25 de junio del 2027

Suspensión de labores docentes:

Miércoles 16 de septiembre del 2026

Lunes 2 de noviembre del 2026

Lunes 16 de noviembre del 2026

Viernes 25 de diciembre del 2026

Viernes 1 de enero del 2027

Miércoles 6 de enero del 2027

Lunes 1 de febrero del 2027

Lunes 15 de marzo del 2027

Miércoles 5 de mayo del 2027

El consentimiento es indispensable y tienes derecho a expresar cuando algo te incomoda o no lo deseas. pic.twitter.com/j19pQpc0mb — SEP México (@SEP_mx) July 29, 2026

Por tanto, los puentes que se tendrán el próximo ciclo escolar son los siguientes:

Viernes 25 de septiembre del 2026 por sesión ordinaria del CTE

Viernes 30 de octubre del 2026 por sesión ordinaria del CTE

Lunes 2 de noviembre del 2026 por suspensiones de labores docentes

Lunes 16 de noviembre del 2026 por suspensiones de labores docentes

Viernes 27 de noviembre del 2026 por sesión ordinaria del CTE

Viernes 25 de diciembre por suspensiones de labores docentes

Viernes 1 de enero por suspensiones de labores docentes

Viernes 29 de enero del 2027 por sesión ordinaria del CTE

Lunes 1 de febrero del 2027 por suspensiones de labores docentes

Viernes 26 de febrero del 2027 por sesión ordinaria del CTE

Lunes 15 de marzo del 2027 por suspensiones de labores docentes

Viernes 30 de abril del 2027 por sesión ordinaria del CTE

Viernes 28 de mayo del 2027 por sesión ordinaria del CTE

Viernes 25 de junio del 2027 por sesión ordinaria del CTE

🔔 Publicamos el #CalendarioEscolar 2026-2027 para Educación Preescolar, Primaria y Secundaria, vigente para las escuelas públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional. 📆🏫



El próximo ciclo escolar iniciará el 31 de agosto de 2026 y concluirá el 9 de julio… pic.twitter.com/s2Va3bW7MK — SEP México (@SEP_mx) July 15, 2026

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