FILTRAN invitación de la boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez, el código de vestimenta “y muchas sorpresas”

Se filtraron detalles e invitados de la boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez.

El futbolista portugués Cristiano Ronaldo y la modelo hispano-argentina Georgina Rodríguez habrían celebrado su boda este fin de semana, pues en redes sociales circula la imagen de la invitación al esperado festejo, con fecha del 1 de agosto, mismo que habría contado con muchas sorpresas.

V+Fama, programa de la televisión portuguesa, difundió la imagen de la invitación para este sábado. De acuerdo con lo que viene en la misma, la iglesia Quinta da Regaleira, ubicada en el municipio de Sintra, fue el sitio en el que se llevó a cabo la ceremonia religiosa.

Se ha filtrado en las redes una supuesta invitación para la boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez. pic.twitter.com/Wm2ioWUyCA — Blue (@BlueboyCR7) July 30, 2026

“Juntos con sus familias, Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez requieren el honor de su presencia en la celebración de su matrimonio”, es el mensaje que acompañaría la invitación a la boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez.

El código de vestimenta para la boda de CR7 y Georgina

De acuerdo con reportes del programa V+Fama, el código de vestimenta fue algo de lo que más llamó la atención, pues el mismo habría pedido a todos los convocados a vestir rigurosamente de color negro.

La boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez ha sido llamado como el “evento del año”, por lo que no sorprende que el veterano goleador haya mantenido bajo reserva esta fecha tan importante para que solamente supieran de la misma sus invitados y familiares.

📸 Imágenes inéditas de la boda de Cristiano Ronaldo con Georgina Rodríguez.



Jálense al bodorrio de nuestro 'Comandante' 😅 pic.twitter.com/Y6MoxNWTDL — FOX (@somos_FOX) August 1, 2026

Invitados a la boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez

El citado medio lusitano también filtró que entre los invitados a la boda de Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo se encontrarían el brasileño Vinícius Jr. y el francés Kylian Mbappé, ambos futbolistas del Real Madrid.

Sin embargo, no solamente habrían sido requeridas estrellas del mundo deportivo, pues la celebración también contaría con la presencia de la cantante Rihanna y el rapero Drake.

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez también habrían convocado a su boda al popular streamer IShowSpeed.

Incluso algunas versiones apuntan que el futbolista argentino Lionel Messi de igual forma fue invitado a la boda. Sin embargo, no hay evidencia que confirme que el actual jugador del Inter Miami haya sido requerido para el denominado “evento del año”.

EVG