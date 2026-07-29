¿Qué es H22 y para qué sirve en hombres?

En los últimos meses el término H22 ha ganado bastante popularidad en redes sociales, pues ha sido utilizado durante algunas campañas comerciales en formato de video corto de un suplemento enfocado para los hombres.

En redes sociales se ha viralizado una campaña de marketing enfocada en promocionar un suplemento alimenticio para hombres que promete “multiplicar x4” el rendimiento masculino.

Este término ha ganado popularidad debido a que en los videos se pide a los usuarios interactuar comentando H22, con la finalidad de que se les brinde más información sobre el producto que ofrece la empresa Humans.

La cuenta de esta marca comenzó a realizar publicaciones el 14 abril de este año, y su página oficial no cuenta con información sobre el Aviso de Funcionamiento ante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS).

¿Qué es H22?

De acuerdo con la página oficial de la marca, el H22 es un protocolo enfocado en estimular el deseo mediante un plan dividido en tres niveles de intensidad que se ajustan a las necesidades de cada usuario.

Para recibir las especificaciones y dosis que se requieren, esta página cuenta con una serie de preguntas que deben ser respondidas bajo selección múltiple, con las que se sugiere cuál de los tres protocolos es el que se debe consumir.

Los protocolos que H22 ofrece son los siguientes:

H22 Nivel 1 con intensidad del 20 por ciento: Diseñado para quienes tienen una necesidad leve de optimización H22 Nivel 2 con intensidad del 60 por ciento: Diseñado para quienes requieren una mejora notable en rendimiento, confianza y vitalidad H22 Nivel 3 con intensidad del 75 por ciento: Diseñado para quienes requieren una mayor intensidad

H22 ı Foto: Captura de pantalla

La fórmula de H22 es la siguiente:

Complejo de Óxido Nítrico

Antioxidante Celular

L-Citrulina DL-Malato 2:1

Vitamina D3 Ultra Bioactiva

Vasodilatador N.O-X9

BioPerine

Neuro Focus

Bark Extract 95%

Dr. Humans indica que H22 funciona para regular los mecanismos que optimizan “la función eréctil y el control eyaculatorio”, por lo que prometen a sus posibles clientes mantener una vida íntima activa.

Además, se hace énfasis en que los usuarios no ingieran más de 2 cápsulas diarias, pues superar este límite podría tener repercusiones negativas en el rendimiento que prometen otorgar.

Pese a que las calificaciones y comentarios que muestran en sus comentarios son favorables, el consumo de suplementos alimenticios siempre debe estar acompañado de una supervición médica.

Esta página además asegura que sus envíos son totalmente gratuitos, que tienen acceso a seguimiento exclusivo, que se ajustan a cada usuario, y que la cancelación es totalmente flexible.

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