Luna del Ciervo: ¿Qué es y a qué hora verla hoy 29 de julio 2026?

Este miércoles el cielo será el escenario de un evento astronómico, pues la Luna llena de julio, conocida como Luna del Ciervo, iluminará el cielo nocturno en el hemisferio norte.

El 29 de julio es el día en el que se podrá apreciar a la Luna durante su fase de Luna llena, por lo que las personas que disfrutan de esta fase lunar podrán aprovechar esta noche para apreciarla.

La Luna del Ciervo alcanzará su fase llena alrededor de las 14:37 horas; sin embargo, permanecerá brillante durante toda la noche de este miércoles, por lo que quienes quieran apreciarla podrán hacerlo en cualquier momento.

Para poder tener una mejor visualización de la Luna del Ciervo es necesario encontrarse en un espacio alejado de la contaminación lumínica, por lo que se recomienda estar lejos de las ciudades o en un espacio en donde no se encuentre tanta iluminación artifical.

Luna llena ı Foto: Especial

¿Qué es la Luna del Ciervo?

La Luna llena de julio se conoce como Luna de Ciervo debido a que durante esta época los ciervos desarrollan sus astas después de que la testosterona en sus cuerpos baja y se afloja la base de estas.

Las astas de los ciervos están cubiertas de piel suave con sangre que es conocida como terciopelo, y una vez que el verano concluye este terciopela se cae por lo que la cornamenta está expuesta y lista para la época en la que se reproducen.

Además de ser conocida como Luna del Ciervo, la Luna llena de julio también recibe el nombre de Luna del Trueno por las tormentas del verano, o Luna de Heno, porque durante esta temporada se corta y seca el heno en europa.

Tonight, take a moment to look up and enjoy one of nature's timeless sights: a full Moon.



Beautiful, familiar, and endlessly inspiring, the Moon never loses its ability to fill us with wonder. pic.twitter.com/ogdPpZ2u4m — NASA Artemis (@NASAArtemis) July 29, 2026

La noche de este miércoles es la oportunidad perfecta para que las personas puedan tomarse un momento y observar el satélite natural durante la etapa más brillante de su ciclo.

Las Lunas llenas que restan este 2026 son las siguientes:

27 de agosto

26 de septiembre

25 de octubre

24 de noviembre

23 de diciembre

Esta fase lunar es utilizada para muchas personas para realizar rituales energéticos, por lo que conocer con anticipación estas fechas permite que se anticipen las cosas necesarias para realizarlos.

🌕Si tienes cielos despejados, podrás disfrutar hoy de la Luna llena.

Se le dice "Luna de Ciervo" 🦌por las tradiciones de los pueblos originarios de Norteamérica, debido a que en esta época del año a los ciervos machos jóvenes les empiezan a crecer nuevas astas

📷: B. Tafreshi pic.twitter.com/3QJhTuigkI — Observatorio ALMA📡 (@ALMAObs_esp) July 29, 2026

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