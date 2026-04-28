NASA presenta el telescopio Nancy Grace Roman, muy superior al Hubble

La NASA ha presentado oficialmente el Telescopio Espacial Nancy Grace Roman, un instrumento que promete redefinir nuestra comprensión del universo. Durante su presentación en el Centro de Vuelo Espacial Goddard, el administrador de la agencia, Jared Isaacman, soltó una cifra que pone en perspectiva su poder.

El nombre del telescopio rinde homenaje a Nancy Grace Roman, la primera astrónoma jefa de la NASA.

Originalmente planeado para más tarde, el lanzamiento se ha adelantado para principios de septiembre de 2026 a bordo de un cohete Falcon Heavy de SpaceX. Su destino es el punto Lagrange L2, a 1.5 millones de kilómetros de la Tierra, el mismo vecindario donde hoy opera el James Webb.

Su lanzamiento llegará antes de lo previsto ı Foto: NASA

Aunque el James Webb es insuperable para mirar a profundidades extremas, tiene un campo de visión limitado. El telescopio Roman, en cambio, está diseñado para la escala masiva.

Con su cámara de 288 megapíxeles, el telescopio Roman tiene una visión 100 veces más amplia que la del Hubble. Esto le permite tomar en una sola foto lo que al Hubble le tomaría cientos de disparos.

Debido a esta potencia, el Roman capturará una cantidad enorme de datos, en solo cinco años, generará 20,000 terabytes de información y fotografiará 50 veces más cielo de lo que el Hubble logró en 30 años de trabajo.

¿Cuál es su misión?

El 75% del tiempo de operación de Roman se dedicará a tres enigmas fundamentales que han desvelado a los científicos durante décadas:

Energía oscura: Estudiará por qué el universo se expande cada vez más rápido. “Hay algo fundamental sobre el espacio y el tiempo que aún no entendemos” , señaló Nicky Fox, administradora asociada de la NASA.

Materia oscura: Aunque es invisible, Roman rastreará cómo su gravedad distorsiona la luz de galaxias lejanas para mapear su presencia en el cosmos.

Cacería de exoplanetas: Utilizando la técnica de microlente gravitacional, se espera que encuentre alrededor de 2,500 nuevos planetas. Los científicos estiman que Roman podría elevar el total de mundos conocidos de 4,400 a más de 200,000.

A solo unos meses de su lanzamiento, el equipo de la NASA realiza los últimos ajustes. Todo indica que septiembre de 2026 será el inicio de una era donde el universo dejará de ser observado “a través de un popote” para mostrarse en toda su majestuosa inmensidad.