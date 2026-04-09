¿Cuánto va a durar el eclipse solar de 2026 y dónde se podrá ver?

Estos son los lugares dónde se podrá observar

El calendario astronómico tiene una cita imperdible el miércoles 12 de agosto de 2026, un eclipse solar total que cruzará el norte del planeta y la península Ibérica.

Este fenómeno marca el inicio de una “trilogía” de eventos excepcionales identificados por la NASA, siendo la primera vez en más de un siglo que España quedará bajo la sombra total durante un atardecer que promete ser histórico.

Será visible en partes del continente europeo ı Foto: Especial

¿Dónde se podrá ver?

La franja de totalidad, donde el día se vuelve noche por completo, seguirá un recorrido fascinante desde las regiones árticas hasta Europa:

Ruta principal: El cono de sombra iniciará en el Océano Ártico, pasará por Groenlandia e Islandia, cruzará el Atlántico y se adentrará en España.

Visibilidad en España: Ciudades como A Coruña, Oviedo, Bilbao, Zaragoza, Valencia y Palma experimentarán la oscuridad total.

Tiempos clave: El punto máximo de penumbra durará aproximadamente 2 minutos y 18 segundos (cerca de Islandia). El proceso completo, desde el inicio del contacto lunar hasta su liberación, durará poco más de 4 horas.

Es vital no confundir este evento con el del 2 de agosto de 2027. Aunque el de este 2026 será majestuoso, el de 2027 ostentará el título del más largo del siglo XXI, con una oscuridad total de más de 6 minutos visible en el sur de Europa y el norte de África.

We've looked at an eclipse from both sides now...

While @NASAGlenn was looking up to see last night's Blood Moon, @Firefly_Space's Blue Ghost lunar lander was looking back at the "diamond ring" of a solar eclipse. A reminder that what you see often depends on your point of view. pic.twitter.com/PRUElF1yd7 — NASA (@NASA) March 14, 2025

Próximos eclipses en México

Lamentablemente, la franja de totalidad de agosto de 2026 no pasará por México ni Latinoamérica. No obstante, ya hay fechas confirmadas para futuros eventos en territorio nacional:

Eclipse Solar a nular (Anillo de Fuego): El 26 de enero de 2028 . Se observará de forma parcial en gran parte de México, mientras que el anillo completo cruzará Sudamérica.

Próximo Eclipse total de Sol: El 30 de marzo de 2052. Este será el verdadero sucesor del gran eclipse de 2024. La zona de sombra total cruzará estados como Nayarit, Zacatecas, San Luis Potosí y Tamaulipas.

Aunque para la oscuridad total en México aún faltan décadas, el evento de este 2026 será transmitido globalmente, permitiendo que millones sigan el rastro de la Luna sobre el “Viejo Continente” a través de plataformas digitales.