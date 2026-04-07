Fotos de la Tierra de Artemis II: ¿Cómo descargarlas en alta calidad?

Así puedes descargar en alta resolución las fotografías de la Tierra que tomó la misión Artemis II.

Artemis II cumplió su histórica misión de llegar a la Luna para fotografiar su “lado oscuro”, hazaña que nos ha dejado increíbles imágenes que fascinan a los amantes de la astronomía y la exploración espacial.

En un hecho que fue observado con atención por la comunidad internacional, Artemis II rompió el récord de distancia conforme a la Tierra (que pertenecía a la misión Apolo 13, de 1970) y sobrevoló por detrás de la Luna para fotografiar su Cara Oscura y Polo Sur, aún poco conocidos por la ciencia.

Hello, Moon. It’s great to be back.



Here’s a taste of what the Artemis II astronauts photographed during their flight around the Moon. Check out more photos from the mission: https://t.co/rzM1P0QbOl pic.twitter.com/6jWINHkDLh — NASA (@NASA) April 7, 2026

Aunque aún no conocemos todas las imágenes que capturó Artemis II en su expedición, ya podemos ver algunas de fotografías de la Tierra y la Luna que tomaron en el trayecto. Te decimos cómo descargarlas en alta definición y buena calidad.

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¿Dónde y cómo descargar las fotos de la Tierra que tomó Artemis II con buena calidad?

Seguramente, has visto una y otra vez en redes sociales las nuevas fotografías de la Tierra, tomadas por la misión Artemis II. No es para menos, pues la misión es considerada histórica debido a que representó el regreso de la humanidad a la Luna tras más de 50 años.

Sin embargo, cuando se sube una imagen a redes sociales se comprime y pierde su calidad, por lo que aún es posible descargar estas impresionantes imágenes en mejor resolución.

Una imagen de la Luna capturada por la misión Artemis II. ı Foto: NASA (vía Reddit)

Si quieres descargar las fotografías que Artemis II tomó a la Tierra, en buena calidad y alta resolución, te decimos los canales oficiales:

NASA Johnson Space Center (Flickr):

Es la fuente más rápida para obtener imágenes en resolución 4K y 8K. Buscan el álbum específico de “Artemis II”. Aquí es donde suben las fotos ya procesadas por los artistas visuales de la agencia para que los medios las descarguen.

Perfil en Flickr de NASA Johnson. ı Foto: Captura de pantalla

NASA Image and Video Library:

Es el archivo histórico oficial. Aquí puedes buscar por palabras clave (ej. “Earthrise Artemis II” o “Orion Lunar Flyby”). Lo mejor de este sitio es que te permite elegir el tamaño de descarga (Original, Grande, Mediano) y proporciona los metadatos técnicos (ISO, apertura, lente utilizada).

NASA Image and Video Library. ı Foto: Captura de pantalla

Recuerda que las fotografías disponibles en línea son solo una parte de lo que capturó Artemis II, y más imágenes se darán a conocer cuando la misión vuelva a la Tierra y se terminen de procesar.

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