Artemis II explora lado oscuro de la Luna y rompe récord de distancia

Astronautas de Artemis II, los humanos que más han viajado Enel espacio

Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen se convirtieron ayer en los primeros humanos que más lejos han viajado en el espacio, al superar la distancia que logró el programa Apolo 13, en 1970, en un vuelo espacial tripulado. Además, por primera ocasión vieron un eclipse desde la Luna.

Sobrevolaron 248 mil 655 millas (400,171 km) desde la Tierra a las 13:56 horas, tiempo del Este; las 11:56 en la Ciudad de México, mientras los ojos del mundo observaban la transmisión de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) y Netflix. Los astronautas casi no tuvieron tiempo de celebrar el récord impuesto, ya que se preparaban para tomar imágenes en video y fotografía del lado oculto de la Luna.

6 horas y 35 minutos de sobrevuelo hizo la tripulación

“Al superar la mayor distancia honramos los extraordinarios esfuerzos y hazañas de nuestros predecesores en la exploración espacial. Continuaremos nuestro viaje aún más lejos... Elegimos este momento para desafiar a esta generación y a la venidera a que este récord no perdure”, expresó emocionado Jeremy Hansen desde la nave Orión.

Por su parte, Lori Glaze, administradora asociada interina de la Dirección de Misiones de Desarrollo de Sistemas de Exploración en la sede de la NASA en Washington, celebró el récord.

“En la NASA, nos atrevemos a llegar más alto, explorar más lejos y lograr lo imposible. Nuestros astronautas están abriendo nuevos caminos para toda la humanidad”, dijo orgullosa.

Lori Glaze expresó la importancia del trabajo que han realizado durante seis días los astronautas. “Su dedicación va más allá de batir récords: alimenta nuestra esperanza en un futuro prometedor. Su misión representa nuestra promesa de regresar a la superficie lunar, esta vez para quedarnos y establecer una base lunar”.

35 lugares lunares seleccionados fueron fotografiados ayer

La tripulación sugirió nombrar dos cráteres en la Luna durante su misión. El primero, Integrity, en honor al nombre de su nave espacial. Mientras que el segundo honra a la difunta esposa del comandante Reid Wiseman, Carroll, quien murió a causa de cáncer en 2020. El astronauta lloró cuando Hansen hizo la solicitud al Control de Misión, y los cuatro se abrazaron entre lágrimas, regalando un momento emotivo.

Cuando terminen la misión el viernes, sus propuestas de nombres se presentarán formalmente a la Unión Astronómica Internacional.

Antes de iniciar el sobrevuelo alrededor de la Luna, los astronautas compartieron sus impresiones. “Me está volando la cabeza lo que se puede ver a simple vista desde la Luna ahora mismo. Es increíble”, transmitió Jeremy Hansen.

Antes de perder la señal con el Control de Misión, el piloto Glover transmitió un emotivo mensaje: “Nos encontramos desvelando los misterios del cosmos… los amamos desde la Luna”.

Más tarde, alcanzaron el lado más lejano de la Luna, a 252 mil 756 millas (406,773 km) de distancia, logrando un nuevo récord.

Durante el sobrevuelo hicieron realidad lo que se había visto hasta ahora en la ciencia ficción. “Nuestros cerebros no son capaces de procesarlo”, “es indescriptible” y “es surrealista lo que estamos viendo por esa ventana” fue parte de lo que expresaron sorprendidos mientras experimentaban un eclipse solar total desde su punto de vista en la nave Orión.

“Después de todos los sitios increíbles que vimos antes, acabamos de volvernos ciencia ficción. En realidad, puedes ver la mayor parte de la Luna. Es la cosa más extraña que puedas ver”, describió Victor Glover.

Durante el sobrevuelo, la tripulación observó dos meteoros y cuatro destellos de impacto. Además, Jeremy Hansen reportó una topografía única.

Cuando el eclipse solar iba llegando a su fin, la tripulación informó que vio rayos coronales, llamados por ellos “pelos de bebé”. Estaban la atmósfera exterior del Sol o corona solar, que eran visibles alrededor de la Luna.

“Si alguna vez has visto el haz de luz en la parte superior del Luxor por la noche en Las Vegas, esto se parece a lo que eso quiere ser cuando crezca”, describió Victor Glover.

Pudieron fotografiar y observar la atmósfera exterior del Sol y ver estrellas, planetas como Venus, Marte y Saturno, y el resplandor de la Tierra.

“Podemos ver estrellas. Es una vista bastante impresionante. Es surrealista”, expresó Glover, al tiempo que desde el Control de Misión Kelsey Young, jefa del Directorio de Ciencia y Exploración de la NASA, le decía: “Estás viendo Saturno y Marte; es una buena oportunidad para mirar hacia el futuro y a dónde vamos”.

Al finalizar el sobrevuelo lunar, Kelsey Young agradeció a la tripulación: “Realmente nos acercaron a la Luna. Y no podemos agradecerles lo suficiente”.

Alrededor de las 20:35, hora de México, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se comunicó con ellos: “Hoy han hecho historia y que todo Estados Unidos se sienta orgulloso... No hay nada como orbitar alrededor de la Luna por primera vez en más de medio siglo y romper el récord histórico de la mayor distancia del planeta”.

Astronautas de Artemis II, los humanos que más han viajado Enel espacio ı Foto: Gráficos | Armando Armenta, Roberto Alvarado y Julio Loyola

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