The Boys: Cinépolis revela combo y fecha de venta para ver el capítulo final en salas de cine

A través de las redes oficiales de Cinépolis, se dio a conocer la fecha de venta para los boletos del capítulo final de la serie original de Prime Video, The Boys, la cual proyectarán en sus salas de cine con formato A4DX en México para una experiencia única.

Será este miércoles 20 de junio que se revelará el episodio final de The Boys a los fans de la franquicia y en Cinépolis podremos ver el desenlace tras cinco temporadas de humor negro, drama y ciencia ficción.

Combo y fecha de venta de los boletos para ver el final de The Boys en Cinépolis

La cadena de cines ha compartido la información oficial de cómo podrás acceder a la transmisión especial en cines del episodio final de la serie de Prime Video, el cual se titula ‘Blood and Bone’.

En esta ocasión, no podrás solo comprar tu entrada, pues se venderá el acceso junto con un combo que tendrá un precio de 499 pesos, el cuál incluye.

2 entradas para el episodio en sala 4DX,

2 refrescos grandes

Unas palomitas grandes

Asimismo, se reveló que los accesos se liberarán el mismo día miércoles, por lo que no hay una preventa para adquirir los accesos a la proyección, sinio que deberás comprarlos el mismo 20 de mayo a través de la aplicación oficial o en el cine de tu preferencia.

Hasta ahora, se desconocen cuáles son los horarios ni los conjuntos en los que estará disponible el combo, por lo que es importante mantenerse al pendiente de los canales oficiales para conocer las actualizaciones por el evento especial.

The Boys se desarrolla en un mundo donde los superhéroes son celebridades corruptas controladas por la corporación Vought International. Para detener sus abusos, un grupo de vigilantes marginados emprende una cruzada mortal para exponer la verdad y hacerlos rendir cuentas.

La serie se estrenó el 26 de julio de 2019 y cuenta con un total de 5 temporadas a través de la plataforma de Prime Video, alcanzando una gran popularidad. El episodio final llegará este 20 de mayo a los cines mexicanos.

En otros países también se llevarán a cabo las funciones especiales en cines del final de The Boys, pues sin duda alguna, se trata de un acontecimiento que marca un antes y después en el entretenimiento y en la plataforma de Prime Video, al ser uno de sus contenidos más exitosos en la plataforma.