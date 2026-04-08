The Boys última temporada: Reparto y calendario de estreno de capítulos

Después de dos años de espera, The Boys regresa a la pantalla con su temporada final. La serie de Amazon Prime Video, basada en los cómics de Garth Ennis y Darick Robertson sin duda sorprenderá a los fans.

En esta entrega, Homelander se ha coronado y tiene el poder absoluto en Estados Unidos, imponiendo un régimen de terror, mientras Billy Butcher y el resto del equipo organizan una resistencia desesperada.

The Boys última temporada: Reparto

El elenco de The Boys para esta temporada 5 está integrado por:

Karl Urban como William Billy Butcher

Jack Quaid como Hugh Hughie Campbell Jr

Antony Starr como John/Homelander

Erin Moriarty como Annie January/Starlight

Laz Alonso como Marvin T. “Mother’s Milk”/M.M.

Jessie T. Usher como Reggie Franklin/A-Train

Chace Crawford como Kevin Kohler/The Deep

Tomer Capone como Serge/Frenchie

Karen Fukuhara como Kimiko Miyashiro/The Female

Nathan Mitchell como Black Noir II

Colby Minifie como Ashley Barrett

Cameron Crovetti como Ryan Butcher

Susan Heyward como Jessica “Sage” Bradley/Sister Sage

Valorie Curry como Misty Tucker Gray/Firecracker

Jeffrey Dean Morgan como Joe Kessler

Jensen Ackles como Ben/Soldier Boy

Daveed Diggs como Oh Father

David Andrews como el Presidente Calhoun

Rosemarie DeWitt como Daphne Campbell

Ely Henry como The Worm

Dylan Colton como Jetstreak

Emma Elle Paterson como Sheline

Maitreyi Ramakrishnan como Countess Crow

Mason Dye como Bombsight

Jared Padalecki

Misha Collins

Seth Rogen

Paul Reiser como The Legend

London Thor como Jordan Li

Jaz Sinclair como Marie Moreau

Lizze Broadway como Emma Meyer/Little Cricket

Maddie Phillips como Cate Dunlap

Asa Germann como Samuel “Sam” Riordan

Keeya King como Annabeth Moreau

Giancarlo Esposito como Stan Edgar

Olivia Morandin como Zoe Neuman

Omid Abtahi como Dr. Sameer Shah

¿Cuándo y dónde ver la última temporada de The Boys?

La quinta y última temporada de The Boys se estrenó este miércoles 8 de abril de 2026 en Amazon Prime Video. Para disfrutar de los episodios de esta aclamada serie, sólo debes contar con una suscripción activa en la plataforma.

El tráiler final de la temporada final. Míralo. Llora un poco. Y luego prepárate, porque The Boys regresan el 8 de abril. pic.twitter.com/18SP9W91gh — Prime Video LATAM (@PrimeVideoLat) March 5, 2026

Calendario de estreno de los episodios de The Boys 5

Los capítulos de la quinta y última temporada de The Boys se publicarán durante abril y mayo de este 2026. De acuerdo con Prime Video LATAM, este es el calendario de estreno:

ABRIL 8-EPISODIOS 1 & 2

ABRIL 15-EPISODIO 3

ABRIL 22-EPISODIO 4

ABRIL 29-EPISODIO 5

MAYO 6-EPISODIO 6

MAYO 13-EPISODIO 7

MAYO 20-EPISODIO FINAL