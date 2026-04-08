The Boys última temporada: Reparto y calendario de estreno de capítulos

Después de dos años de espera, The Boys regresa a la pantalla con su temporada final. La serie de Amazon Prime Video, basada en los cómics de Garth Ennis y Darick Robertson sin duda sorprenderá a los fans.
En esta entrega, Homelander se ha coronado y tiene el poder absoluto en Estados Unidos, imponiendo un régimen de terror, mientras Billy Butcher y el resto del equipo organizan una resistencia desesperada.
The Boys última temporada: Reparto
El elenco de The Boys para esta temporada 5 está integrado por:
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- Karl Urban como William Billy Butcher
- Jack Quaid como Hugh Hughie Campbell Jr
- Antony Starr como John/Homelander
- Erin Moriarty como Annie January/Starlight
- Laz Alonso como Marvin T. “Mother’s Milk”/M.M.
- Jessie T. Usher como Reggie Franklin/A-Train
- Chace Crawford como Kevin Kohler/The Deep
- Tomer Capone como Serge/Frenchie
- Karen Fukuhara como Kimiko Miyashiro/The Female
- Nathan Mitchell como Black Noir II
- Colby Minifie como Ashley Barrett
- Cameron Crovetti como Ryan Butcher
- Susan Heyward como Jessica “Sage” Bradley/Sister Sage
- Valorie Curry como Misty Tucker Gray/Firecracker
- Jeffrey Dean Morgan como Joe Kessler
- Jensen Ackles como Ben/Soldier Boy
- Daveed Diggs como Oh Father
- David Andrews como el Presidente Calhoun
- Rosemarie DeWitt como Daphne Campbell
- Ely Henry como The Worm
- Dylan Colton como Jetstreak
- Emma Elle Paterson como Sheline
- Maitreyi Ramakrishnan como Countess Crow
- Mason Dye como Bombsight
- Jared Padalecki
- Misha Collins
- Seth Rogen
- Paul Reiser como The Legend
- London Thor como Jordan Li
- Jaz Sinclair como Marie Moreau
- Lizze Broadway como Emma Meyer/Little Cricket
- Maddie Phillips como Cate Dunlap
- Asa Germann como Samuel “Sam” Riordan
- Keeya King como Annabeth Moreau
- Giancarlo Esposito como Stan Edgar
- Olivia Morandin como Zoe Neuman
- Omid Abtahi como Dr. Sameer Shah
¿Cuándo y dónde ver la última temporada de The Boys?
La quinta y última temporada de The Boys se estrenó este miércoles 8 de abril de 2026 en Amazon Prime Video. Para disfrutar de los episodios de esta aclamada serie, sólo debes contar con una suscripción activa en la plataforma.
Calendario de estreno de los episodios de The Boys 5
Los capítulos de la quinta y última temporada de The Boys se publicarán durante abril y mayo de este 2026. De acuerdo con Prime Video LATAM, este es el calendario de estreno:
- ABRIL 8-EPISODIOS 1 & 2
- ABRIL 15-EPISODIO 3
- ABRIL 22-EPISODIO 4
- ABRIL 29-EPISODIO 5
- MAYO 6-EPISODIO 6
- MAYO 13-EPISODIO 7
- MAYO 20-EPISODIO FINAL