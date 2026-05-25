¿Qué artistas estarán en la inauguración del Mundial 2026 en México?

La Copa Mundial de la FIFA arranca en México este 11 de junio en el Estadio Banorte de la Ciudad de México y antes del evento, se reveló quiénes serán los artistas que estarán presentes en el esperado evento deportivo.

La FIFA planea celebrar varias ceremonias de apertura, ya que este año, el Mundial 2026 se celebra en tres sedes distintas: Estados Unidos, México y Canadá, siendo esta la primera vez en que tres países son anfitriones.

¿Qué artistas estarán en la inauguración del Mundial 2026 en México?

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, decidió que hayan tres ceremonias de apertura, uno en cada país donde se celebrará el evento futbolístico.

"México dará inicio a una Ceremonia Inaugural sin precedentes, en una celebración llena de sonido, color y significado. Será la primera nota de un torneo que resonará en Canadá, México y Estados Unidos, unidos por una pasión compartida por el fútbol que conecta a millones de personas en todo el planeta", expresó en sus redes sociales.

Sobre las personalidades que podremos ver en al ceremonia de apertura, veremos a grandes representantes de la música regional mexicana con la presencia de Alejandro Fernández y Lila Downs, así como a Los Ángeles Azules, otros destacados músicos que llaman la atención con su estilo que mezcla lo tradicional con artistas contemporáneos.

También veremos a personalidades que han hecho historia en el rock latino como Maná; y a celebridades contemporáneas como Belinda, J Balvin, Tyla y Danny Ocean.

Alejandro Fernández

Belinda

Danny Ocean

J Balvin

Lila Downs

Los Ángeles Azules

Maná

Tyla

"Tras el inicio en Ciudad de México y continuando los días siguientes en Toronto y Los Ángeles, estas ceremonias reunirán música, cultura y fútbol de una manera que refleja tanto la identidad de cada nación como la unidad que define a este torneo. Una forma poderosa de dar comienzo a una verdadera celebración global“, comentó Infantino.

La temática visual de la apertura en el “Coloso de Santa Úrsula” estará inspirada en el papel picado, buscando proyectar una imagen colorida y auténtica de la identidad mexicana ante miles de millones de espectadores.

El evento se llevará a cabo antes del partido entre la Selección Mexicana y Sudáfrica; sin duda, se convertirá en uno de los momentos más destacados en la industria del entretenimiento durante el Mundial.