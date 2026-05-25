La Chica de Pueblo Encuentra a su Señor Grande, ¿Dónde ver el drama?

La serie en formato vertical La Chica de Pueblo Encuentra a su Señor Grande es un drama en el que conocemos a una chica que viene de un origen humilde y conoce a un magnate con el que tiene una química innegable.

¿De qué trata La Chica de Pueblo Encuentra a su Señor Grande?

La Chica de Pueblo Encuentra a su Señor Grande sigue la historia de Natalia, una chica de un pequeño pueblo cuya vida cambia de manera repentina a partir de su primer día en los Estados Unidos.

La Chica de Pueblo Encuentra a su Señor Grande ı Foto: Especial

La joven conoce entonces a un magnate de los negocios. Por azares del destino, ella pierde su virginidad con él y la cercanía entre ambos comienza a ser cada vez mayor.

Es en el punto más alto que Natalia descubre que su mejor amiga Juana está suplantando su identidad para acercarse al magnate. En inglés, el drama se llama Small Town Girl Finds Her Mr. Big Time.

¿Dónde ver La Chica de Pueblo Encuentra a su Señor Grande?

Podrás ver cada uno de los episodios de la serie a través de la plataforma de Goodshort. Los primeros capítulos están disponibles de manera gratuita a través de la aplicación antes de tener que comprar el resto de la historia.

Como alternativa, puedes encontrar la historia a través de plataformas como Dailymotion. Encontrarás la historia completa en formato de película, para que la puedas disfrutar de corrido, aunque puede haber algunos anuncios mientras la miras, ya que es gratuita.

Otras series

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Adiós, esposo perdedor: La heredera Adeline borró su identidad para casarse con Chase, un hombre que pagó su devoción con traición, una amante y un aborto espontáneo. Despojada de todo, ella regresa con su poderosa familia dispuesta a quemar el mundo de Chase.

Sané el corazón de un millonario: Natalia Pinto era una chica de campo que fue obligada a casarse por su madrastra y traicionada por su novio, terminó casándose de imprevisto con Camilo Braga, el millonario de Nubella que estaba “discapacitado” por un trauma psicológico. Con su sinceridad, lo ayudó a ponerse de pie nuevamente. Gracias a su talento, logró destacar como diseñadora de joyas y descubrió que era la hija perdida de una maestra de joyería. Finalmente, juntos vencieron a los malvados y alcanzaron el éxito profesional y la felicidad.