Sané el corazón de un millonario, ¿Dónde ver el drama chino?

La serie en formato vertical Sané el corazón de un millonario es un drama chino que sigue la historia de una chica de campo que fue obligada a casarse, pero fue traicionada y terminó con un millonario que estaba supuestamente discapacitado.

¿De qué trata Sané el corazón de un millonario?

Sané el corazón de un millonario sigue la historia de una chica del campo llamada Natalia Pinto, obligada a casarse por su madrastra y traicionada por su novio, terminó casándose de imprevisto con Camilo Braga, el millonario de Nubella que estaba “discapacitado” por un trauma psicológico.

Sané el corazón de un millonario ı Foto: Especial

Con su sinceridad, lo ayudó a ponerse de pie nuevamente. Gracias a su talento, logró destacar como diseñadora de joyas y descubrió que era la hija perdida de una maestra de joyería. Finalmente, juntos vencieron a los malvados y alcanzaron el éxito profesional y la felicidad.

¿Dónde ver Sané el corazón de un millonario?

Puedes ver todos los episodios de la serie que se encuentran disponibles a través de la plataforma deGoodshort. Puedes ver los primeros capítulos de manera gratuita en la app antes de tener que comprar el resto de la historia.

Como alternativa, puedes encontrar la historia a través de plataformas comoDailymotion. Encontrarás la historia completa en formato de película, para que la puedas disfrutar de corrido, aunque puede haber algunos anuncios mientras la miras, ya que es gratuita.

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