Despierta, Mi Esposo Multimillonario es una serie en formato vertical que ha causado gran impacto durante os últimos días. La producción se ha colocado en los primeros lugares de reproducción de la plataforma ReelShort.

Conoce de qué trata y dónde puedes ver la historia.

¿De qué trata la serie Despierta, Mi Esposo Multimillonario?

En Despierta, Mi Esposo Multimillonario Sofía es una joven que está corta de dinero y desesperada por pagar los costosos recibos médicos de su madre, quien está muy enferma. Sus familiares aceptan ayudarla con la condición de que se case con el multimillonario Samuel Caballero, quién está en coma después de un casi mortal accidente de auto.

Sin embargo, no pasará mucho tiempo hasta que el infame Samuel despierte de su coma y descubra que está comprometido con una completa extraña. Él piensa que ella es una interesada, pero, poco a poco, la convivencia los hará enamorarse.

Despierta, Mi Esposo Multimillonario ı Foto: Captura de pantalla ReelShort

Despierta, Mi Esposo Multimillonario: ¿Dónde ver la serie?

La serie Despierta, Mi Esposo Multimillonario forma parte del catálogo de la plataforma ReelShort, disponible tanto en su sitio web como a través de su app móvil, la cual puede descargarse gratuitamente en dispositivos inteligentes.

Es necesario contar con una suscripción activa para disfrutar de los 72 capítulos que integran la serie completa, sin embargo, los primeros cuatro episodios pueden verse sin costo alguno.

La serie se grabó originalmente en español, por lo que el idioma no será impedimento para disfrutar de Despierta, Mi Esposo Multimillonario.

Otra opción es TikTok o YouTube, donde los fans de las series en formato vertical suelen publicar resúmenes y capítulos de las historias.

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Tu esposo es mío: Vivienne quedó devastada tras perder a su bebé y a su esposo de forma repentina. El dolor la consumía, pero pronto encontró un único motor para seguir adelante: la venganza. Pensó que matar a la responsable sería demasiado fácil, casi un alivio inmediato, por lo que decide robarle el marido a su rival.