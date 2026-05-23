Tu esposo es mío, ¿dónde ver la serie de venganza?

Tu esposo es mío es una serie en formato vertical que ha causado furor en redes sociales, pues se centra en la vida de Vivienne, una bella y seductora joven que busca vengarse de su enemiga.

Descubre de qué trata esta historia y dónde puedes ver los capítulos.

¿De qué trata Tu esposo es mío?

En Tu esposo es mío, en inglés Your Husband Is Mine, Vivienne quedó devastada tras perder a su bebé y a su esposo de forma repentina. El dolor la consumía, pero pronto encontró un único motor para seguir adelante: la venganza. Pensó que matar a la responsable sería demasiado fácil, casi un alivio inmediato, por lo que decide algo más profundo, un castigo que desgarrara el alma de su rival.

Con paciencia y frialdad, diseñó un plan minucioso para trabajar en la casa de su enemiga, seducir al marido, el hombre más rico de Nueva York, y arrebatárselo justo frente a sus ojos. La verdadera venganza de Vivienne sería ver cómo su rival perdía lo más preciado, tal como ella lo había perdido, y sentir que el destino se inclinaba en su favor.

Tu esposo es mío ı Foto: Captura de pantalla ReelShort

Tu esposo es mío, ¿dónde ver la serie?

La serie Tu esposo es mío, en inglés Your Husband Is Mine, está disponible en la plataforma ReelShort, accesible tanto en su versión web como a través de la aplicación móvil, que puede descargarse de manera gratuita.

Para acceder a todos los episodios de esta historia de venganza y pasión es necesario suscribirse a la plataforma. Sin embargo, puedes ver gratuitamente los primeros 13 de los 74 episodios que componen la historia de estos enamorados.

Aunque el idioma original de la serie es el inglés, ReelShort publicó una versión doblada al español y con subtítulos, por lo que es accesible para el público hispanohablante.

Además, en redes sociales como TikTok los fans de las series en formato vertical han publicado resúmenes y capítulos de Tu esposo es mío, versión en inglés y sin subtítulos.

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