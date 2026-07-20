“Se la mam... el viejo”; Julián Quiñones y su dura revelación tras la derrota de México ante Inglaterra en el Mundial

La salida de Julián Quiñones ante Inglaterra generó malestar entre los aficionados de la Selección Mexicana, los cuales criticaron a Javier Aguirre por no dejarlo seguir en el duelo de octavos de final del Mundial 2026. Cuestionado al respecto, el delantero aseguró que el Vasco “se la mamó”.

“Ah, sí se mamó. Se equivocó el viejo”, le dijo el atacante del Al-Qadisiya a un tatuador durante una plática acerca de su desempeño y el del Tricolor en la recién concluida justa tripartita, en la que México acabó en el noveno sitio de la clasificación.

“In the last game against England you were subbed off (by Javier Aguirre)”.



– Julian Quiñones: “Ah, sí se mamó.” 😂😭🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/4HrDPSQwQT — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) July 21, 2026

Javier Aguirre sacó a Julián Quiñones de aquel México vs Inglaterra al minuto 81, cuando fue reemplazado por Guillermo ‘Memote’ Martínez en el quinto y último ajuste del Tricolor en el encuentro desarrollado en el Estadio Azteca. El marcador ya iba 3-2 en favor del equipo de la Rosa y no se volvió a mover.

¿Cuántos goles hizo Julián Quiñones en el Mundial 2026?

Con cuatro anotaciones, Julián Quiñones fue el máximo goleador de la Selección Mexicana en el Mundial 2026, en el que ganó cuatro juegos y perdió uno.

El exatacante del América solamente se fue en blanco en el triunfo de 1-0 sobre Corea del Sur en Guadalajara, duelo en el que el tanto de la victoria fue obra de Luis Romo.

Julián Quiñones convirtió sus cuatro goles en el Mundial 2026 en el Estadio Azteca. Hizo el 1-0 en la inauguración ante Sudáfrica, el 2-0 sobre Chequia en la tercera jornada de la fase de grupos, el 1-0 frente a Ecuador en dieciseisavos de final y el 1-2 contra Inglaterra en octavos de final.

Julián Quiñones empata récord de Luis Hernández

Los cuatro tantos que Julián Quiñones hizo con la Selección Mexicana en el Mundial 2026 le permitieron al ariete de 29 años de edad igualar a Luis Hernández como los máximos goleadores del Tricolor en una sola edición de Copa del Mundo.

La marca del Matador estuvo vigente durante 28 años, pues la consiguió en la edición de Francia 1998, en la que México fue eliminado en octavos de final por Alemania.

En aquella justa a Luis Hernández también le faltó anotar solamente en un juego, pues no se hizo presente en la pizarra en el empate 2-2 contra Bélgica en la segunda fecha de la fase de grupos.

EVG