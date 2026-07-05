Julián Quiñones marca ante Inglaterra y reanima el sueño de la afición azteca (VIDEO)

Julián Quiñones vuelve a aparecer con la Selección Mexicana y marca el primer gol del Tricolor en el partido ante Inglaterra para acercar al cuadro local en el marcador, un gol que grito todo el Estadio Azteca para intimidar a los ingleses.

El equipo de Javier Aguirre tuvo una oportunidad a balón parado y tras el rechace en el área apareció Julián Quiñones para rematar de volea y mover las redes rivales al minuto 42 de tiempo corrido. Tras el gol de La Pantera, México metió en su propio campo a Inglaterra y tuvo dos oportunidades más frente al marco de Jordan Pickford.

La Selección Mexicana está a un gol de igualar el marcador en el Estadio Azteca y con ello mandar el partido de los tiempos extras. El compromiso ha sido muy disputado en el mediocampo y los dos goles de los Tres Leones llegaron por errores puntuales del combinado azteca.

El golazo de Julián Quiñones para darle vida a México, tenías que ser tú Quiñones, te amo con todo mi corazón🇲🇽❤️



Vamos sí se puedeeeeee✨ pic.twitter.com/TI1mZoUtl7 — Roberto Haz (@tudimebeto) July 6, 2026

Julián Quiñones le anota a Inglaterra y empata a Luis Hernández

El delantero Julián Quiñones anotó gol ante Inglaterra en la Copa del Mundo 2026, con lo que empató a Luis Hernández como los únicos jugadores mexicanos en anotar cuatro goles en una sola edición del torneo de la FIFA.

El Matador lo logró en Francia 1998, mientras que Quiñones en Norteamérica 2026. De igual manera, La Pantera se une a Luis Hernández y Javier Chicharito Hernández como los aztecas en conseguir cuatro dianas en Mundiales.

A diferencia del Matador y Quiñones, el Chicharito hizo sus anotaciones repartidas entre Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018.

DCO