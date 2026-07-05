Así fue el penal de Raúl Jiménez que le dio el segundo gol a México vs Inglaterra | VIDEO

Raúl Jiménez anotó el penal que puso el segundo gol a México sobre Inglaterra, el gol fue celebrado por toda la afición mexicana intensamente.

Todo sucedió porque el futbolista mexicano Brian Gutiérrez tuvo un encontronazo con el inglés Harry Kane, ambos iban por el balón, Brian le alcanzó a pegar, pero Kane no llegó al esférico y le dio una patada al mexicano.

Después de que el árbitro revisara la jugada con el VAR se determinó que era penal a favor de México.

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Así fue el penal de Raúl Jiménez

Raúl Jiménez, uno de los jugadores más destacados de la Selección Mexicana, fue el encargado de cobrar ese penal.

Tras unos breves minutos de tensión, los más largos para la afición. Raúl Jiménez se colocó en los 11 pasos y corrió pero a la mitad se detuvo para fintar al portero y lo logró clavar a un costado.

EL MEJOR MARCADOR DE PENALES DE LA HISTORIA.



RAÚL JIMÉNEZ. 🇲🇽9️⃣ pic.twitter.com/qXAexdblaW https://t.co/9VONVNlvmW — Piojismo (@Piojismo1906) July 6, 2026

Si bien, México ya fue eliminado del Mundial 2026, Raúl Jiménez se consolidó como leyenda de la Selección, ya que con este gol que anotó a Inglaterra, el mexicano ya suma 49 goles con la Selección Mexicana.

En este Mundial 2026, Raúl Jiménez logró marcar tres goles. El primero fue el 11 de junio en el partido inaugural que disputó México contra Sudáfrica.

El segundo gol fue el 30 de junio en partido de México contra Ecuador en la fase de dieciseisavos de la justa deportiva. En ambas anotaciones el futbolista rompió en llanto, ya que fueron goles muy significativos para él.

Y el tercer gol fue el que anotó este 5 de julio en el partido de México contra Inglaterra.

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