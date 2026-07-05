Así fue la falta de Declan Rice contra Luis Romo

El partido de México vs Inglaterra se vivió con intensidad desde el arranque, ya que Declan Rice recibió una amonestación por una falta con el mexicano Luis Romo.

Todavía no se cumplía ni un minuto del partido cuando el jugador inglés se lanzó contra Luis Romo y el árbitro tuvo que aplicar una sanción contra el futbolista.

Declan Rice comete falta contra Luis Romo y así le pegó

Todo sucedió porque ambos jugadores fueron detrás del balón, pero Declan Rice soltó una patada y le pegó a Luis Romo en la cabeza.

El momento fue captado por los aficionados y muy comentado en las redes sociales. Si bien el árbitro le marcó una amonestación, es decir, le sacó una tarjeta amarilla.

Sin embargo, algunos aficionados señalaron que la acción requería más una tarjeta roja que una amarilla.

📸 - THAT WAS A TOUGH FOUL BY DECLAN RICE ON LUIS ROMO!



HE HITS ROMO'S FACE! pic.twitter.com/4dxWd1FCKf — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) July 6, 2026

Tras el impacto Luis Romo quedó tendido en el campo de juego, sus compañeros de equipo fueron a auxiliarlo para checar cómo estaba.

Por su parte Harry Kane y otros jugadores ingleses fueron rápidamente a reclamar al árbitro por la falta que señaló.

¿Quién es Declan Rice?

Declan Rice nació el 14 de enero de 1999 en Kingston upon Thames, Greater London, es un futbolista inglés que juega como centrocampista defensivo en el Arsenal y en la selección de Inglaterra.

Hijo de Sean y Stephanie Rice, es el menor de tres hermanos (Connor y Jordan). Tiene ascendencia irlandesa por parte de sus abuelos paternos, originarios de County Cork, lo que le permitió representar a la República de Irlanda en categorías inferiores y en tres partidos senior no competitivos antes de decantarse por Inglaterra en 2019.

Comenzó su carrera en la academia del Chelsea a los siete años, donde coincidió con Mason Mount, pero fue liberado a los 14. En 2014 se unió a la cantera del West Ham United, club donde debutó profesionalmente en 2017. Rápidamente se consolidó como titular, asumió la capitanía en 2022 tras la retirada de Mark Noble y lideró al equipo a la conquista de la UEFA Europa Conference League en 2023, siendo nombrado Jugador de la Temporada del torneo. En West Ham disputó más de 245 partidos.

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