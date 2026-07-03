¿Quién es Megan Davison? La esposa de Jordan Pickford, el portero de Inglaterra

Mientras Jordan Pickford se consolida como uno de los referentes de la Selección de Inglaterra en el Mundial 2026, fuera de las canchas hay una persona que ha estado a su lado desde mucho antes de que alcanzara la fama; Megan Davison, hoy conocida como Megan Pickford tras su matrimonio.

La pareja mantiene una de las relaciones más estables del futbol inglés. Su historia comenzó cuando ambos eran adolescentes y ha permanecido firme durante el ascenso del guardameta desde las categorías inferiores del Sunderland hasta convertirse en el arquero titular del Everton y de la selección inglesa.

Durante la Copa del Mundo de 2026, Megan ha vuelto a llamar la atención al aparecer en las tribunas apoyando a Inglaterra, incluso vistiendo la camiseta verde de portero de su esposo en algunos encuentros del torneo.

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¿Quién es Megan Davison?

Megan Olivia Davison, también conocida como Megan Pickford nació el 29 de marzo de 1996 en Sunderland, Inglaterra. Estudió en la Universidad de Sunderland y, aunque cuenta con presencia en redes sociales, ha optado por mantener un perfil mucho más discreto que el de otras parejas de futbolistas. Comparte principalmente fotografías familiares, viajes y algunos proyectos relacionados con moda y estilo de vida.

Su relación con Jordan Pickford comenzó cuando ambos eran adolescentes, cuando ella tenía 14 años y él 16. Desde entonces ha acompañado al guardameta durante toda su carrera profesional.

Después de varios años de noviazgo, Jordan Pickford le pidió matrimonio en 2020. Ese mismo año realizaron una ceremonia civil privada durante las restricciones por la pandemia de COVID-19.

Dos años después, en junio de 2022, celebraron la boda que siempre habían planeado con una ceremonia frente al mar en las Maldivas, acompañados por familiares y amigos cercanos. Las imágenes del enlace fueron ampliamente difundidas por la prensa británica debido al exclusivo destino elegido por la pareja.

¿Cuántos hijos tienen Jordan Pickford y Megan Davison?

Jordan Pickford y Megan Davison han formado una familia de cinco integrantes, pues actualmente tienen tres hijos.

La pareja suele mantener su vida familiar alejada de los reflectores y comparte únicamente algunos momentos especiales en redes sociales, priorizando la privacidad de sus pequeños.

A diferencia de otras parejas de futbolistas que mantienen una intensa actividad mediática, Megan Davison ha preferido mantenerse alejada de los reflectores. Sin embargo, su presencia es habitual en los partidos de Inglaterra, donde acompaña a Jordan Pickford en las Eurocopas y Mundiales.

En el Mundial de 2026 volvió a ser captada en las gradas apoyando al arquero inglés, reafirmando una relación que ya supera la década y que se ha convertido en una de las más sólidas dentro del futbol británico.

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MSL