Helen Vásquez: Fotos y videos que todos quieren ver

Helen Vásquez sigue siendo tendencia después de que en redes sociales se comenzó a especular sobre si un supuesto video filtrado es real o no, desatando nuevo interés en la creadora de contenido que también cuenta con contenido +18.

La cuenta de TikTok de Helen Vásquez tiene 594.5 mil seguidores con más de 7.2 millones de Me Gusta en sus videos, donde habla a la cámara y publica bailes y trends. Por otro lado, en su cuenta de Instagram la famosa cuenta con 18.2 mil seguidores, donde publica contenido un poco más variado, al incluir algunas fotos llamativas.

@helenvaasquez Esa crema me lo durmió para siempre jajaja ♬ sonido original - helenvaasquez

En sus cuentas publicas, la famosa publica videos donde los más virales son reacciones a situaciones populares. Su clip más visto en TikTok es uno de 15.4 millones de Me Gusta, donde habla de una experiencia sumamente íntima.

Sobe ello, la mujer comparte su experiencia con una crema que utilizó para adormecerse una zona para no sentir dolor al tener relaciones sexuales por el ano.

Otro video viral es de ella compartiendo su experiencia como actriz +18, al explicar cómo fue su experiencia al grabar un material de índole sexual junto con un chico y una chica en Quito, Ecuador.

Helen menciona entre risas lo curioso que fue grabar el video íntimo en varios sets con un hombre muy alto, lo que le causó un poco de nervios. “Yo le decía que ya no aguantaba”, recordó.

Su ingreso principal llega por otras redes sociales, las cuales promociona de manera discreta su cuenta de OnlyFans, Telegram y WhatsApp, donde vende su material íntimo. También cuenta con PayPal para intercambios más personales.

En su cuenta de Instagram, Helen Vásquez trata de mostrar su cuerpo de manera discreta con fotos casuales pero donde el enfoque queda en su físico y no en su rostro. Una foto en la playa obtuvo diversas reacciones positivas de sus fans,