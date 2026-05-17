Lotería de Boyacá: Resultado del último sorteo hoy 17 de mayo

La Lotería de Boyacá es un sorteo que busca generar recursos con responsabilidad, por lo que quienes juegan conribuyen directamente a la financiación de los servicios de salud de Colombia.

Este juego de azar cuenta con transpariencia, eficacia y compromiso con la salud pública de colombia que cuenta con el respaldo de más de 10 mil vendedores indirectos y 90 distribuidores físicos y virtuales, lo que brinda confianza a quienes prueban su suerte.

En La Razón te compartimos la combinación ganadora de la Lotería Boyacá de este domingo 17 de mayo.

¿Cuándo se juega la Lotería de Boyacá?

La Lotería de Boyacá realiza el sorteo de millones de pesos cada sábado a las 22:42 horas (hora Colombia), y el juego del Premio Mayor se transmite en los siguientes formatos:

Canal Trece de televisión en Colombia Facebook live de Lotería de Boyacá Telesantiago en vivo Facebook

Resultados Lotería de Boyacá 16 de mayo 2026

El resultado ganador de la noche de este sábado 16 de mayo de la Lotería de Boyacá es:

Número: 0018

Serie: 419

Lanzamiento adicional de La Casa de tus Sueños: 055 901 3

¿Cómo se juega la Lotería de Boyacá?

Para poder jugar únicamente se debe comprar un billete de cuatro, dos o una fracción por medio de las siguientes opciones:

El Sitio Web de LottiRed y Loticolombia.

Puntos de venta Baloto.

Puntos Gana.

Máquinas LottiRed.

Maquinas Sipaga.

Puntos de venta Paga Todo Bogotá.

Puntos de venta JER Boyacá y Amazonas.

Puntos de Venta Codesa en Cali.

Puntos de Mercaloterias en Cali.

Con su vendedor de confianza.

¿De cuánto es el premio?

La Lotería Boyacá cuenta con un Plan de Premios de $37.600.000.000 que se distribuyen de la siguiente forma:

1 Premio Mayor de $15.000.000.000

1 Seco Premio Fortuna de $1.000.000.000.

1 Secos Premio Alegría de $300.000.000.

1 Secos Premio Esperanza de $100.000.000.

4 Secos Premio Berraquera de $50.000.000.

15 Secos Premio Optimismo de $20.000.000.

38 Secos Premio Valentía de $10.000.000.

Pago al Premio Mayor en diferente serie $4.800.000.

¿Cómo cobrar el premio de la Lotería de Boyacá?

Los premios de la Lotería de Boyacá cuentan con un periodo de un año a partir de la fecha del sorteo para poder ser cobrados, de acuerdo con la Ley 1393 de 2010, capítulo II en su artículo 12.

En caso de que se trate de un premio del Plan de Premios, el pago se realiza por medio de transferencia bancaria a la cuenta relacionada.

Si se trata de un premio por medio de los promocionales, el pago corresponde al del premio ganado.

Si el premio es inferior a 10 millones de pesos colombianos, este puede ser reclamado en cualquier agencia de distribuidora del país.

Este sorteo cuenta con un 17 por ciento de impuestos sobre el valor nominal del premio, mientras que si el premio supera 48 UVT, se debe pagar el 20 por ciento por concepto de ganancias ocasionales.

En caso de tener alguna duda, se puede realizar una llamada a las líneas de atención al cliente, que son (608)7401475, 018000918706, y 3158727559.

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