Incendio consume histórico Hotel Huemul de Bariloche, en Argentina | VIDEO

En uno de los episodios más lamentables para la comunidad de Bariloche, Argentina, el histórico hotel Huemul sufrió un incendio que lo consumió en su totalidad y lo dejó en “destrucción total”.

El hotel, conocido por su longevidad y por ser un punto tradicional para el turismo estudiantil en San Carlos de Bariloche, sufrió un incendio que comenzó la tarde del sábado y tardó más de tres horas en ser controlado. Incluso, durante la madrugada del domingo, continuaban las labores de enfriamiento.

El siniestro consumió los techos de madera, tirantes de troncos, cortinados y mobiliario, y las llamas se extendieron desde la planta baja hasta los tres pisos. Incluso, el momento en el que el fuego consumía el hotel fue captado en videos que circularon en redes sociales.

Un periodista del medio argentino CN5 describió que el fuego había dejado “destrucción total” en el histórico hotel y que “lo poco que ha quedado en pie no es posible recuperarlo”.

Hasta el momento, autoridades argentinas y de San Carlos de Bariloche han descartado heridos o fallecidos a causa del incendio, debido a que, en el momento del siniestro, la edificación estaba en proceso de remodelación y no tenía huéspedes alojados en sus habitaciones.

No obstante, dos bomberos que acudieron al lugar de los hechos fueron asistidos con oxígeno por inhalación de humo. Otras fuentes añaden a una mujer dentro de los civiles afectados por este incendio.

UN INCENDIO ARRASÓ CON UN HOTEL EN BARILOCHE: EMPEZÓ CON UNA QUEMA DE HOJAS



El hotel Huemul se encuentra a minutos del centro de Bariloche, frente al lago Nahuel Huapi. El fuego se inició tras una quema de hojas secas en los alrededores del establecimiento que se salió de… pic.twitter.com/xyUkUwgCry — Clarín (@clarincom) May 16, 2026

Al lugar de los hechos acudieron aproximadamente 15 dotaciones de bomberos y más de 50 efectivos en total. Asimismo, participaron corporaciones de seguridad como el Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF), Policía de Río Negro, Protección Civil, Prefectura Naval y áreas municipales.

Quema de hojas, la principal hipótesis del incendio

De acuerdo con información del SPLIF, el incendio pudo haberse originado por una quema de hojas secas o malezas en los alrededores del hotel, que se salió de control.

La institución dijo a medios locales que recibió el reporte del incendio aproximadamente a las 15:16 horas (local) mediante un llamado al número de emergencias 911.

Así quedó el emblemático Hotel Huemul ubicado en el km 1.5, sobre las costas del Nahuel Huapi en Bariloche.



Al parecer el fuego se habría ocasionado por una quema de ramas que sé descontrolo. pic.twitter.com/NBvIiaE8d4 — Paco Almeida (@ChefPacoAlmeida) May 17, 2026

Según su recuento, se reportó “una quema descontrolada en el Kilómetro 1, a la altura del hotel Huemul”. Aproximadamente una hora después, el fuego se propagó al edificio.

Así, la hipótesis principal es que el origen del incendio fue una quema de hojas secas o malezas en los alrededores del hotel, que no habría contado con autorización.

El incendio ocurrió el mismo día en que el SPLIF anunció el inicio de la “temporada de quema”, período en que se otorgan permisos para quemas controladas de restos vegetales.

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