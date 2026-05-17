¿Qué significa la Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional por brote de ébola declarada por la OMS?

Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional por brote de ébola

Esto es lo que se sabe

Luego de que se registraran 246 casos sospechosos, 8 casos confirmados y 80 muertes sospechosas, la Organización Mundual de la Salud (OMS) declaró el brote de ébola como una Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional.

De acuerdo con el director general de la OMS, Tedros Adhanom, el brote de ébola registrado en la República Democrática del Congo y Uganda no cumple con los criterios que se consideran en pandemias mundiales.

Con la información que brindaron los Estados Partes permitió que se pudieran evaluar los siguientes riesgos:

Riesgo para la salud humana

Riesgo de propagación internacional de enfermedades

Riesgo de interferencia con el tráfico internacional

Asimismo, se señaló que existen incertidumbres sobre el número real de personas infectadas y la propagación geográfica; y “se desconoce en gran medida la relación epidemiológica entre los casos conocidos o sospechosos.”

After having consulted the #DRC and #Uganda where the #Ebola disease caused by Bundibugyo virus is known to be currently occurring, I determine that the epidemic constitutes a public health emergency of international concern (PHEIC), as defined in the provisions of IHR.



My full… pic.twitter.com/zhYVEyxSI8 — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) May 17, 2026

¿Qué es la Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional?

Las Emergencia de Salud Públicade Importancia Internacional (ESPII, por sus siglas en inglés) es una regulación sanitaria que considera 196 Estados Partes para promover la salud y el bienestar.

Cuando se declara una ESPII se cuenta con la regulación de derechos y obligaciones, establecida en el marco jurídico general para el manejo de eventos y emergencias de salud pública que tienen el potencial de traspasar fronteras.

El Reglamento Sanitario Internacional (RSI) establece las medidas específicas que se deben tomar en puertos, aeropuertos y pasos fronterizos terrestres para poder limitar la propagación de enfermedades y riesgos para la salud en países vecinos.

Asimismo, tiene la finalidad de prevenir futuras restricciones injustificadas de viajes y comercio ante la aparición de situaciones graves que tienen implicaciones para la salud pública repentinas, inusuales o inesperadas.

Highlights from Disease Outbreak News on #Ebola disease caused by Bundibugyo Virus Disease, Democratic Republic of the Congo & Uganda - 16 May 2026:



🔴 As of 15 May, a total of 246 suspected cases and 80 deaths (4 deaths among confirmed cases) have been reported. 65 contacts… pic.twitter.com/uwUZJFyRpH — World Health Organization (WHO) (@WHO) May 17, 2026

Cuando se registra algún evento de salud en alguno de los Estados Miembros de la OMS, se debe determinar si se obtiene una respuesta afirmativa de dos de las siguientes cuatro preguntas para notificar a la autoridad sanitaria sobre el posible ESPII:

¿Son graves las repercusiones del evento en la salud pública?

¿El evento es inusual o inesperado ?

¿Existe un riesgo significativo de propagación internacional ?

¿Existe un riesgo significativo de restricciones a los viajes o al comercio internacionales?

De acuerdo con el Centro Nacional de Información Biotecnológica, hasta el momento al menos seis eventos fueron declarados como ESPII entre el 2007 y el 2020:

La pandemia de influenza H1N1 de 2009 El ébola con el brote en África Occidental 2013-2015 El ébola con el brote en la República Democrática del Congo 2018-2020 La poliomielitis en 2014 hasta la actualidad El Zika en 2016 La COVID-19 en 2020 hasta la actualidad

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