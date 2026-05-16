OMS declara ‘emergencia de salud pública’ por brote de ébola en el Congo y Uganda

OMS declara "emergencia de salud pública" por el nuevo brote de ébola en el Congo y Uganda.

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, declaró el brote de ébola en el Congo y Uganda como una “emergencia de salud pública de importancia internacional”, tras registrarse más de 300 casos sospechosos y 88 fallecimientos.

En un artículo publicado en la red social X, la OMS afirmó que el brote no cumple los criterios de una emergencia pandémica como la del Covid-19 y desaconsejó el cierre de las fronteras internacionales.

Las autoridades sanitarias han confirmado que el brote de ébola actual es causado por el virus Bundibugyo, una variante para la cual no existen tratamientos ni vacunas aprobados. De acuerdo con la OMS, hasta el pasado 16 de mayo habían ocho casos confirmados, 246 sospechosos y 80 presuntas muertes en la provincia de Ituri, en la República Democrática del Congo.

Uganda confirmó el sábado un caso importado del Congo, y señaló que el paciente falleció en un hospital de la capital Kampala. La OMS informó de un segundo caso en Kampala. Añadió que no existían vínculos aparentes entre ambos casos y que ambos pacientes habían viajado desde el Congo.

“Actualmente, existe incertidumbre sobre el número real de personas infectadas y la propagación geográfica asociada a este evento. Además, se desconoce en gran medida la relación epidemiológica entre los casos conocidos o sospechosos”, declaró Tedros.

After having consulted the #DRC and #Uganda where the #Ebola disease caused by Bundibugyo virus is known to be currently occurring, I determine that the epidemic constitutes a public health emergency of international concern (PHEIC), as defined in the provisions of IHR.



My full… pic.twitter.com/zhYVEyxSI8 — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) May 17, 2026

¿Cuándo se detectói el virus de Bundibugyo?

El virus de Bundibugyo se detectó por primera vez en el distrito ugandés de Bundibugyo durante un brote entre 2007 y 2008 que infectó a 149 personas y causó 37 muertes. La segunda vez fue en 2012, durante un brote en Isiro, Congo, donde se reportaron 57 casos y 29 muertes.

La declaración de emergencia de la OMS busca impulsar a las agencias donantes y a los países a tomar medidas. Sin embargo, la respuesta global a declaraciones anteriores ha sido desigual.

En 2024, cuando la OMS declaró los brotes del virus mpox en el Congo y otras partes de África como una emergencia mundial, los expertos de la época señalaron que la medida no fue suficiente para hacer llegar rápidamente suministros como pruebas de diagnóstico, medicamentos y vacunas a los países afectados.

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cehr