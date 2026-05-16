Avión de American Airlines con un congresista a bordo realiza aterrizaje de emergencia

Momentos de profunda tensión se vivieron a bordo de un vuelo regional de American Airlines luego de que la aeronave se viera obligada a realizar un aterrizaje de emergencia debido a la presencia de humo en la cabina, obligando a los pasajeros a evacuar el avión directamente sobre la pista de rodaje.

Los hechos ocurrieron la tarde de este viernes 15 de mayo de 2026. El vuelo 5318 de American Eagle, operado por la filial PSA Airlines, realizaba la ruta desde el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington con destino al Aeropuerto Internacional de Kansas City, transportando a un total de 76 pasajeros.

Según los audios de la torre de control publicados por la plataforma Broadcastify, los pilotos notaron la falla cuando ya estaban muy cerca de aterrizar, a solo tres kilómetros de la pista

So glad everyone is safe pic.twitter.com/SusUOw8nmx — Tracey Mann (@RepMann) May 15, 2026

Como la maniobra era urgente, los demás aviones comerciales que estaban volando por Kansas City tuvieron que dar vueltas en el aire y esperar a que la pista quedara libre.

En cuanto el avión, un Bombardier CRJ-900, aterrizó de forma segura, comenzaron los protocolos de evacuación rápida.

Los pasajeros tuvieron que salir por las salidas de emergencia, caminar sobre el ala del avión y bajar a la pista para alejarse del peligro, mientras los bomberos y equipos de rescate llegaban al lugar.

Entre los pasajeros iba el congresista republicano Tracey Mann, representante del oeste de Kansas. El político grabó con su celular lo que pasó después del desalojo y compartió fotos y videos en su cuenta de Facebook.

“Había humo en nuestra aeronave, así que aterrizamos y ahora estamos sentados en la pista. Agradecemos mucho a nuestros equipos de primera respuesta, gente del cuerpo de bomberos”.

Our flight into Kansas City just made an emergency landing after the cabin filled with smoke. Thanks to our first responders, pilots, flight crew, and MCI staff, everyone is safely evacuated on the tarmac. pic.twitter.com/yzSsOhxC7c — Tracey Mann (@RepMann) May 15, 2026

Autoridades investigan las causas del incidente

Por medio de un comunicado, la Administración Federal de Aviación (FAA) confirmó que investigará a fondo qué causó el humo en la cabina de pasajeros. Por ahora, no se ha aclarado si el problema fue una falla eléctrica, mecánica o un defecto en los motores.

Por su parte, la aerolínea American Airlines publicó un breve mensaje: “La seguridad de nuestros clientes y de nuestro equipo es la máxima prioridad, y lamentamos la experiencia que vivieron los pasajeros”.

Afortunadamente, las autoridades del aeropuerto confirmaron que nadie resultó herido ni intoxicado durante el incidente.

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