FOTOS y VIDEOS más virales de Patricia Castillo

La actriz y creadora de contenido para adultos Patricia Castillo está cautivando a los usuarios de Internet con sus impactantes fotos y videos en los que muestra su figura de manera creativa.

La influencer española es conocida por sus videos de humor en doble sentido, en los que juega mucho con la censura y deja a la imaginación pocos elementos que les gustan a sus fans.

¿Dónde ver los mejores videos de Patricia Castillo?

Los mejores videos de Patricia Castillo se pueden ver en su OnlyFans, en el que cobra 3.50 dólares al mes, es decir, unos 60 pesos mexicanos aproximadamente.

Sin embargo, sus mejores videos públicos los tiene en su cuenta de TikTok y en su cuenta de Instagram, en donde publica grabaciones en doble sentido mostrando la ropa interior o haciendo que alguien más le toque el pecho o la retaguardia.

Patricia Castillo 93 ı Foto: Especial

También hace bromas en las que supuestamente se encuentra fans que la reconocen por sus videos en OnlyFans o en otras páginas para adultos y le pregunta que si es actriz a lo que ella responde “No por?”, esto en un juego de palabras para decirles que sí que ella se dedica a hacer contenido para adultos en páginas de ese tipo que son prohibidas.

Asimismo, Patricia Castillo 93 también hace los típicos videos en la alberca, presumiendo diminutos trajes de baño que dejan muy poco a la imaginación y muestra su figura.

La actriz para adultos es una de las más famosas en las plataformas para adultos, en su cuenta de TikTok tiene casi un millón de seguidores, mientras que en Instagram cuenta con 785 mil seguidores.

Se caracteriza porque su contenido raya en la censura y ella juega mucho con esa línea delgada de entre lo que está prohibido en las reglas de las redes sociales tradicionales, mientras que en OnlyFans y en Telegram no existe la censura con el tipo de contenido.