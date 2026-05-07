La Reina del Sur temporada 4: Elenco, fecha de estreno y de qué trata

La actriz mexicana Kate del Castillo confirmó a través de varias publicaciones en su cuenta de Instagram que la historia de Teresa Mendoza continuará en la cuarta temporada de La Reina del Sur.

La noticia fue anunciada también durante el Upfront 2026-2027 de Telemundo, donde se reveló que las grabaciones ya comenzaron y que parte del elenco original volverá a integrarse a la trama. La aclamada serie regresa después de cuatro años de su tercera entrega, lo que ha generado euforia entre los seguidores que han acompañado la evolución de este fenómeno internacional.

La Reina del Sur temporada 4 es un hecho

Kate del Castillo confirmó en Instagram que la serie de Telemundo regresa a la pantalla. La actriz mostró el libreto titulado La Reina del Sur IV: El Origen, escrito por Pablo Illanes, y expresó su emoción: “La familia está de regreso y esto apenas comienza! Espero estén listos para lo que viene!! Feliz de anunciar la 4a temporada de La Reina del Sur#LRDS4 pronto por #telemundo Awwwwww!! Teresa Mendoza regresa con todo!”.

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En las imágenes también se pudo ver a algunos de sus compañeros de reparto, lo que confirmó el regreso de personajes clave.

Elenco, fecha de estreno y de qué trata la temporada 4 de La Reina del Sur

Entre los actores del elenco original que vuelven a La Reina del Sur 4 destacan:

Antonio Gil , quien interpreta a Oleg Yosikov.

Isabella Sierra , en el papel de Sofía Mendoza , hija de Teresa.

Lincoln Palomeque , como Faustino Sánchez.

Kika Edgar, en el rol de Genoveva Alcalá.

Además, se confirmó que la historia se desarrollará en parte en la Ciudad de México, con escenas que tendrán como locación un supuesto Palacio Nacional.

Los actores que se suman al reparto en esta entrega son:

Daniel Grao

Ariadne Fova

Gustavo Sanchez Parra

Jason Day

Juan Carlos Remolina

Leticia Huijara

Tamara Mazarrasa

Tulio Villavicencio

La cuarta temporada de La Reina del Sur llevará por título El Origen y su primer capítulo se llamará Nacer de Nuevo. Aunque la fecha exacta de estreno aún no ha sido revelada, Telemundo adelantó que la producción formará parte de su programación del ciclo 2026-2027, por lo que se espera su lanzamiento en los próximos meses.

La serie podrá verse por Netflix, pues Telemundo anunció que la plataforma es socia global de streaming.

Esta cuarta temporada seguirá a Teresa Mendoza años después, viviendo en Madrid, hasta que un giro trágico la lleva de regreso a México, donde enfrenta una red criminal vinculada a la crisis del fentanilo.