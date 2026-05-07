La cantante estadounidense Billie Eilish sorprendió a sus seguidores al confirmar públicamente su relación con el actor y músico Nat Wolff. La noticia se hizo oficial ayer, cuando ambos aparecieron juntos en la alfombra roja de la premiere de Billie Eilish – Hit Me Hard and Soft: The Tour, una película-concierto que documenta su más reciente gira mundial.

Aunque los rumores de que eran pareja iniciaron en junio de 2025, este miércoles deslumbraron mostrando su faceta más feliz y enamorada ante las cámaras, lo que rápidamente se convirtió en tendencia global en redes sociales.

Ahora, entre los fanáticos de la artista surge la pregunta: ¿Quién es Nat Wolff, el novio de Billie Eilish? En La Razón de México te contamos.

¿Quién es Nat Wolff, el novio de Billie Eilish?

Nat Wolff, cuyo nombre completo es Nathaniel Marvin Wolff, nació el 17 de diciembre de 1994 en Los Ángeles, California, Estados Unidos. Es un actor y músico estadounidense que saltó a la fama en la serie infantil de Nickelodeon The Naked Brothers Band, donde compartió pantalla con su hermano Alex Wolff.

Posteriormente, forjó su carrera en el cine con películas como Paper Towns (2015), basada en la novela de John Green, y Death Note (2017), una adaptación del popular manga japonés. Además, ha participado en producciones como Stella’s Last Weekend y Home Again.

Durante 2024, en la gira Billie Eilish – Hit Me Hard and Soft, el actor, con su proyecto Nat & Alex Wolff, fue telonero de la cantante estadounidense, por lo que ahí pudo haber surgido el amor.

Pero su vínculo con Billie Eilish comenzó a finales de 2023, cuando se conocieron en la Academy Museum Gala en Los Ángeles. Desde entonces, fueron vistos juntos en distintas ocasiones, incluyendo un viaje a Venecia en 2025, donde fueron fotografiados besándose en un balcón, lo que avivó los rumores de romance.

Billie Eilish y su novio Nat Wolff posan para las cámaras juntos por primera vez

El miércoles 6 de mayo, Billie Eilish y Nat Wolff hicieron su debut oficial como pareja en la alfombra roja de la premiere de Hit Me Hard and Soft: The Tour. La cantante llegó acompañada del actor, con quien posó sonriente ante las cámaras, mostrando complicidad y cariño.

La mayoría de los fans de la intérprete estadounidense reaccionaron con entusiasmo y destacaron que Billie luce más feliz que nunca junto a Nat Wolff.