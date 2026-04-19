Billie Eilish, una de las artistas más influyentes de su generación, cumplió el sueño de cualquier Belieber al convertirse en la One Less Lonely Girl de la noche en Coachella 2026, este sábado.

El gesto de Justin Bieber, quien la invitó al escenario para interpretar su icónica balada, desató la euforia del público pues fue un instante cargado de nostalgia y emoción, que sólo las fans del canadiense entenderían.

Justin Bieber sube a Billie Eilish al escenario en Coachella con ‘One Less Lonely Girl’

Durante su presentación, Justin Bieber sorprendió a los asistentes de Coachella 2026 cuando, en medio de aplausos y gritos, una joven subió al escenario. Aunque algunos fans pensaron que era alguien del público invadiendo la pista, no fue así; se trataba de la mismísima Billie Eilish, quien se convirtió en la One Less Lonely Girl de la noche.

La cantante fue la protagonista de un ritual que las Bielebers, o fans del cantante, recuerdan desde sus primeras giras, pero que no se había hecho en más de una década. La dinámica consiste en elegir a una chica del público para dedicarle la canción “One Less Lonely Girl”, que fue lanzada en 2009.

Las expresiones de Billie Eilish en el escenario demuestran lo impactada que estaba con ser parte de ese momento especial. La intérprete lloró varias veces mientas era conducida por Justin Bieber hacia una silla, en medio de la pista para cantarle al oído y abrazarla.

Los asistentes capturaron cada segundo en sus teléfonos, conscientes de que estaban presenciando una colaboración inesperada entre dos de los nombres más grandes de la música actual.

En redes sociales usuarios afirman que la cantante estadounidense “lloró más con esto, que cuando ganó los Oscar”. Otras personas recordaron que Billie Eilish en varias ocasiones ha hablado sobre su fanatismo hacia el artista canadiense, por lo que ser elegida en para subir al escenario en “One Less Lonely Girl” fue un sueño hecho realidad.

Justin Bieber surprised Billie Eilish by choosing her as the One Less Lonely Girl at Coachella, leaving the singer emotional after the full-circle moment as a longtime fan growing up. pic.twitter.com/6IKdG3IaZi #BIEBERCHELLA — zak (@zakfromdahood) April 19, 2026

Además, en TikTok y x, antes Twitter, circulan algunos videos tomados por el grupo de amigos que acompañaban en Coachella a Billie Eilish —incluyendo a Hailey Bieber, esposa del cantante canadiense— donde se aprecia el emotivo momento desde un punto de vista más íntimo y cercano.