El arrepentimiento del mafioso, ¿Dónde ver la serie completa?

La serie en formato vertical El arrepentimiento del mafioso es una serie dramática que sigue la historia de una mujer que decide alejarse del hombre que amó por años tras darse cuenta de quién era. Luego, el mafioso se arrepiente, pero ya es demasiado tarde.

¿De qué trata El arrepentimiento del mafioso?

El arrepentimiento del mafioso sigue la historia de Ava Voss, quien amó al mafioso Dante Moretti por cinco años, sin saber que solo era un escudo para Lydia, su hermana, la verdadera amada de él.

Traicionada y sangrando, Ava cambia bodas y desaparece. En el altar, Dante se da cuenta demasiado tarde y la persigue. Ella hará que el mafioso se arrepienta de haberla dejado ir.

¿Dónde ver El arrepentimiento del mafioso?

Puedes ver todos los episodios de la serie que se encuentran disponibles a través de la plataforma de DramaWave. Puedes ver los primeros capítulos de manera gratuita en la app antes de tener que comprar el resto de la historia. Es una serie exclusiva de la plataforma.

Como alternativa, puedes encontrar la historia a través de plataformas como Dailymotion. Encontrarás la historia completa en formato de película, para que la puedas disfrutar de corrido, aunque pueden haber algunos anuncios mientras la miras, ya que es gratuita.

Otras series

Encerrada en su Olvido: Laura Queiroz pasó de ser una pequeña tratada como princesa por sus padres, a quedar encerrada en el refrigerador por bajar un grado la temperatura para su hermana con fiebre. A pesar del riesgo, la mamá decide abandonar a la pequeña, dejado a un lado los buenos momentos que pasaron juntos y yéndose con su otra hija al hospital de inmediato. Mientras, la pequeña Laura solo recordaba los buenos momentos de su corta vida.

El guardia que me robó el corazón: Hugo es un simple guardia de seguridad en un complejo residencial, hasta que una reparación de plomería lo cruza con Gloria, una poderosa y hermosa dueña atrapada en un matrimonio arreglado. Para librarse de ese destino, Gloria lo usa como escudo. Pero Hugo no solo la protege de matones y mafiosos, también la salva en el momento más crítico, consigue inversiones imposibles y demuestra que su verdadero poder va mucho más allá de su uniforme.

El regreso de la duquesa vengadora: Regina de la Cruz renació con una misión es clara: Castigar a su miserable esposo, divorciarse de él y proteger a su familia. Y es que la mujer sufrió el desprecio de Ignacio Salinas, su esposo desde el inicio, quien simplemente la dejó de lado incluso en su noche de bodas. La mujer buscaba el triunfo de su esposo y aguantaba maltratos.