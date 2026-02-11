El regreso de la duquesa vengadora, ¿Dónde ver el drama chino completo?

La serie en formato vertical El regreso de la duquesa vengadora es un drama chino en el que una mujer renace para castigar a su esposo y divorciarse de él, tras enterarse de quién es en realidad.

¿De qué trata El regreso de la duquesa vengadora?

El regreso de la duquesa vengadora sigue la historia de Regina de la Cruz, quien ha renacido con una misión es clara: Castigar a su miserable esposo, divorciarse de él y proteger a su familia.

El regreso de la duquesa vengadora ı Foto: Especial

Y es que la mujer sufrió el desprecio de Ignacio Salinas, su esposo desde el inicio, quien simplemente la dejó de lado incluso en su noche de bodas. La mujer buscaba el triunfo de su esposo y aguantaba maltratos.

Sin embargo, se dio cuenta muy tarde de quién era en realidad su esposo cuando la mató por sus propias manos y anaquiló a toda su familia para poder estar con Camila, su amante. Fue por ello que Regina pudo renacer.

Es tras renacer que ella se encuentra con el único hijo de la princesa, Gonzalo Lara. Al encontrarlo, ella le ruega para que la ayuda y así, tienen un encuentro íntimo con el que inicia su plan de venganza.

¿Dónde ver El regreso de la duquesa vengadora?

Puedes ver todos los episodios de la serie que se encuentran disponibles a través de la plataforma de Goodshort. Puedes ver los primeros 9 capítulos de manera gratuita en la app antes de tener que comprar el resto de la historia.

Como alternativa, puedes encontrar la historia a través de plataformas como Dailymotion. Encontrarás la historia completa en formato de película, para que la puedas disfrutar de corrido, aunque pueden haber algunos anuncios mientras la miras, ya que es gratuita.

