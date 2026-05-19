Shakira derrota a Hacienda y recupera 60 millones de euros

Shakira, el 1 de marzo de 2026 en el Zócalo.

Después de ocho años de una batalla legal que golpeó su imagen pública y la colocó en el centro de uno de los procesos fiscales más mediáticos del entretenimiento, Shakira consiguió una victoria histórica frente a la Hacienda española. La Audiencia Nacional de aquel país resolvió ayer que la cantante no debía ser considerada residente fiscal en 2011, por lo que ordenó anular las sanciones y devolverle más de 60 millones de euros entre pagos, multas e intereses.

La resolución representa uno de los golpes más duros contra la Agencia Tributaria española en los últimos años y da un giro total a un caso que había perseguido a la intérprete colombiana desde 2018.

El Dato: La originaria de Barranquilla es la intérprete oficial de la canción de la Copa del Mundo 2026, titulada “Dai Dai” en colaboración con Burna Boy.

El tribunal concluyó que Hacienda no logró demostrar que Shakira hubiera permanecido en España más de 183 días durante 2011, requisito indispensable para ser considerada residente fiscal en ese país. Según la sentencia, únicamente pudieron acreditarse 163 días.

El fallo anula liquidaciones y sanciones por alrededor de 55 millones de euros, cifra que aumenta hasta superar los 60 millones al sumar intereses y costos judiciales. Aunque la sentencia todavía puede ser apelada por Hacienda ante el Tribunal Supremo, el revés judicial ya fue interpretado como una victoria contundente para la colombiana.

La decisión judicial no modifica, sin embargo, el acuerdo que Shakira alcanzó previamente con la Fiscalía española por los ejercicios fiscales de 2012, 2013 y 2014, cuando aceptó una multa millonaria para evitar ir a prisión. Este nuevo fallo únicamente corresponde al ejercicio de 2011, año en el que la cantante sostuvo desde el inicio que su residencia principal fuera de España.

Tras conocerse la resolución, la intérprete de “Hips Don’t Lie” y “Pies descalzos” emitió un comunicado en el que lanzó duras críticas contra la administración tributaria española y aseguró que durante años fue tratada como culpable antes de que existiera una sentencia firme.

“Nunca hubo fraude”, expresó la artista en declaraciones difundidas por su equipo legal. También aseguró que la Agencia Tributaria “nunca pudo demostrar lo contrario, sencillamente porque no era cierto”.

El equipo legal de la también compositora sostuvo que durante 2011 la artista pasó gran parte del tiempo fuera de España debido a una extensa gira internacional con más de 120 conciertos en 37 países, además de que todavía no tenía hijos ni un vínculo matrimonial con el exfutbolista Gerard Piqué, argumentos que fueron tomados en cuenta por

el tribunal.

La Audiencia Nacional también señaló que Hacienda no logró acreditar que el núcleo principal de los intereses económicos de la cantante estuviera en España durante aquel año, otro de los puntos centrales

del litigio.

La noticia provocó una fuerte reacción en redes sociales, en las que seguidores de la cantante celebraron la resolución como una reivindicación pública después de años de escándalos y titulares negativos.

El caso de Shakira incluso había sido utilizado como ejemplo dentro de la ofensiva fiscal emprendida en España contra celebridades y futbolistas de talla internacional como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

La artista ahora vive con sus hijos en Miami.