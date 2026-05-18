Corona Capital 2026: Gorillaz, The Strokes y todo el line up completo del festival

El Corona Capital 2026 es uno de los festivales de música más esperados por los fans de la música y el 18 de mayo se dio a conocer el line up completo del evento.
Entre los nombres que destacan está Gorillaz, The Strokes y Twenty One Pilots. Ellos son los headliners del festival de música, pero otras bandas también se presentarán en el evento.
El Corona Capital se llevará a cabo los días 20, 21 y 22 de noviembre de este 2026 y en el line up que se difundió en las redes sociales oficiales del evento, ya se revelaron qué artistas van a estar en cada uno de los días.
¿Quién se presentará el viernes 20 de noviembre en el Corona Capital 2026?
Este día el evento es encabezado por Gorillaz, Mumford & Sons, Daniel Caesar, James Blake y The Kooks.
Otros de los artistas que se presentarán este día viernes 20 de noviembre son:
- Absolutely
- Anna Luna
- Chezile
- Chvrches
- CMAT
- Darianna Everett
- Durant Jones & The Indications
- Fcukers
- Friko
- Grace Ives
- Hot Milk
- JMSN
- RIP Magic
- Thee Sinseers
- Sofia Isella
- Violet Grohl
- Yung Lean
¿Quién se presentará el sábado 21 de noviembre en el Corona Capital 2026?
Este día el cartel lo encabeza Twenty One Pilots, también están The Offspring, Pierce The Veil, Underworld y Mother Mother.
Otros de los grupos que tocarán este día son:
- Baby Queen
- Balu Brigada
- Børns
- Dope Lemon
- The Hellp
- Jordana
- Maisie Peters
- Militarie Gun
- MS*Gloom
- New Constellations
- Peaches
- Princess Chelsea
- Quarters
- Rikas
- Sawyer Hill
- Strawberry Guy
- We are scientists
- Σtella
¿Quién se presentará el domingo 22 de noviembre en el Corona Capital 2026?
El último día del festival lo cierran The Strokes como head liner, seguidos de The XX, Lola Young, Lil Yachty y Bunt (in the round).
Los otros artistas que se presentan este día para culminar con las actividades del Corona Capital 2026 son:
- Angine de Poitrine
- Bad Suns
- The Black Crowes
- Celine Dessberg
- Ela Minus
- Freak Slug
- Good kid
- Johnny Marr
- Loyle Carner
- Manic Street Preachers
- Moyka
- Ninajirachi
- Purity Ring
- Ratboys
- Rev Run
- Roar
- Santigold
- Tipling Rock
- Tricky