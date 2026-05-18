Corona Capital 2026: Gorillaz, The Strokes y todo el line up completo del festival

Con Gorillaz y The Strokes, conoce el Line up completo del Corona Capital 2026

El Corona Capital 2026 es uno de los festivales de música más esperados por los fans de la música y el 18 de mayo se dio a conocer el line up completo del evento.

Entre los nombres que destacan está Gorillaz, The Strokes y Twenty One Pilots. Ellos son los headliners del festival de música, pero otras bandas también se presentarán en el evento.

El Corona Capital se llevará a cabo los días 20, 21 y 22 de noviembre de este 2026 y en el line up que se difundió en las redes sociales oficiales del evento, ya se revelaron qué artistas van a estar en cada uno de los días.

¿Quién se presentará el viernes 20 de noviembre en el Corona Capital 2026?

Este día el evento es encabezado por Gorillaz, Mumford & Sons, Daniel Caesar, James Blake y The Kooks.

Otros de los artistas que se presentarán este día viernes 20 de noviembre son:

Absolutely

Anna Luna

Chezile

Chvrches

CMAT

Darianna Everett

Durant Jones & The Indications

Fcukers

Friko

Grace Ives

Hot Milk

JMSN

RIP Magic

Thee Sinseers

Sofia Isella

Violet Grohl

Yung Lean

¿Quién se presentará el sábado 21 de noviembre en el Corona Capital 2026?

Este día el cartel lo encabeza Twenty One Pilots, también están The Offspring, Pierce The Veil, Underworld y Mother Mother.

Otros de los grupos que tocarán este día son:

Baby Queen

Balu Brigada

Børns

Dope Lemon

The Hellp

Jordana

Maisie Peters

Militarie Gun

MS*Gloom

New Constellations

Peaches

Princess Chelsea

Quarters

Rikas

Sawyer Hill

Strawberry Guy

We are scientists

Σtella

¿Quién se presentará el domingo 22 de noviembre en el Corona Capital 2026?

El último día del festival lo cierran The Strokes como head liner, seguidos de The XX, Lola Young, Lil Yachty y Bunt (in the round).

Los otros artistas que se presentan este día para culminar con las actividades del Corona Capital 2026 son: