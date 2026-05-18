¿Quién será Ginny Weasley en la serie de Harry Potter tras la salida de la joven actriz?

A unos meses del esperado estreno de la adaptación televisiva de Harry Potter en HBO Max, se reveló que la joven actriz británica Gracie Cochran, quien daba vida a Ginny Weasley para la primera temporada, no regresará para el resto de la serie.

Recordemos que el proyecto de Harry Potter en HBO Max es uno de los más ambiciosos del servicio de streaming, pues se buscará adaptar todos los libros de J. K. Rowling sobre ‘El niño que vivió’ en siete temporadas.

Ahora, la producción enfrenta su primera gran sacudida con el elenco, después de que se dio a conocer que tendrán que buscar a una nueva Ginny Weasley, ahora que Gracie Cochran no forma parte del proyecto.

¿Por qué salió Gracie Cochrane de Harry Potter?

A través de un comunicado que compartió la actriz y su familia, se informó sobre la salida de la joven por situaciones ajenas a la producción.

“Debido a circunstancias imprevistas, Gracie ha tomado la difícil decisión de dejar su rol como Ginny Weasley en la serie de HBO Harry Potter después de la primera temporada”, comienza.

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La actriz Gracie Cochrane, quien interpretaba a Ginny Weasley en la serie Harry Potter, no regresará para la segunda temporada.



“Debido a circunstancias imprevistas, Gracie ha tomado la difícil decisión de apartarse de su papel como Ginny Weasley en la serie de… pic.twitter.com/xYQklJ8Z76 — El Profeta (@EiProfeta) May 18, 2026

“Su tiempo en el mundo de Harry Potter ha sido verdaderamente maravilloso y está profundamente agradecida con la showrunner Lucy Bevan y todo el equipo de producción por esta experiencia inolvidable. Gracie está muy emocionada por las nuevas oportunidades que le depara el futuro”, finaiza.

Por otro lado HBO reaccionó rápidamente para evitar cualquier rumor: “Apoyamos completamente la decisión de Gracie Cochrane y su familia de no regresar para la próxima temporada de la serie. Estamos agradecidos por su trabajo en la primera temporada y le deseamos lo mejor”.

¿Quién serla la nueva Ginny Weasley?

La noticia tomó por sorpresa a la comunidad de fanáticos, lo que abrió de inmediato el debate sobre quién interpretará al personaje para el segundo año escolar de Hogwarts de Harry.

Recordemos que el personaje de Ginny toma un papel bastante más relevante en el segundo libro, Harry Potter y la Cámara de los Secretos. Es cuando ella atraviesa apenas su primer año en la escuela de magia y hechicería y por desgracia, se encuentra con el diario de Tom Riddle.

Hasta ahora, se desconoce quién será la actriz que tomará el lugar de Gracie Cochrane en la serie de Harry Potter para HBO Max. Sin embargo, se sabe que el recast no afectará la producción de la segunda temporada.

Cabe mencionar que este tipo de movimientos son bastante habituales en megaproducciones de largo plazo que involucran a niños y adolescentes, debido a cuestiones de crecimiento físico, escuela o mudanzas familiares.