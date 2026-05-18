Fuiste mi universo entero, ¿Dónde ver el drama chino en español?

La serie en formato vertical Fuiste mi universo entero es un drama chino que cuenta como una joven tuvo que esconder su amor con un hombre por su clase social. quien la traicionó en el momento más inesperado.

¿De qué trata Fuiste mi universo entero?

Fuiste mi universo entero sigue la historia de Valeria Reyes, hija del chófer de los Silva, ocultó su amor por el heredero Mateo Silva durante siete años.

Fuiste mi universo entero ı Foto: Especial

Tras dos años de entrega y maltratos, la traición de Mateo, quien robó su investigación para dársela a Camila, la hizo despertar.

Huyó a País G y regresó tres años después como la galardonada Dra. Avril, indiferente a un Mateo arrepentido, mientras ella seguía adelante con su vida.

¿Dónde ver Fuiste mi universo entero?

Puedes ver todos los episodios de la serie que se encuentran disponibles a través de la plataforma de NetShort. Puedes ver los primeros capítulos de manera gratuita en la app antes de tener que comprar el resto de la historia.

Como alternativa, puedes encontrar la historia a través de plataformas como Dailymotion. Encontrarás la historia completa en formato de película, para que la puedas disfrutar de corrido, aunque puede haber algunos anuncios mientras la miras, ya que es gratuita.

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